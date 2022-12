Le cuffie, in particolare quelle true wireless, sono indubbiamente uno degli accessori più utili per i possessori di uno smartphone e rappresentano quindi una idea regalo utile, soprattutto in vista del Natale. Sono molti gli utenti abituati alle classiche cuffie con filo, ormai quasi completamente inutilizzabili con i nuovi smartphone, privi di un connettore da 35 millimetri, salvo rare eccezioni.

Ecco quindi che l’offerta odierna di Cafago calza a pennello e vi permette di accontentare due persone a un prezzo decisamente competitivo, con la possibilità di scegliere tra due diverse combinazioni di colore.

Cuffie TWS i12

Dotate di connettività Bluetooth 5.0, che garantisce una copertura fino a 15 metri e un consumo ridotto, le cuffie i12 offrono una latenza ridotta, risultando quindi ideali anche per i giochi o per la visione di film e video, senza particolari ritardi nella parte audio. Grazie alla tecnologia di auto-pairing intelligente si collegano al vostro smartphone in meno di 5 secondi, senza che sia necessaria alcuna procedura complessa.

La certificazione IPX5 le rende ideali anche per lo sport, visto che sono resistenti al sudore e alla pioggia, permettendo quindi di utilizzarle anche mentre ci si allena, senza timore di rovinarle per un acquazzone improvviso. L’autonomia raggiunge le 4 ore con una singola carica mentre sfruttando anche la batteria interna alla custodia è possibile raggiungere le 24 ore complessive.

Con una carica di appena 30 minuti è possibile ottenere fino a due ore di autonomia, ideale per gli smemorati che si accorgono di avere le cuffie scariche poco prima di uscire per un allenamento. I controlli touch poi sono la classica chicca che permette di gestire le chiamate, la riproduzione multimediale e la regolazione del volume senza dover prendere lo smartphone.

Con un doppio tocco inoltre è possibile attivare l’assistente vocale, Google Assistant o Siri, visto che le cuffie sono compatibili sia con dispositivi Android che con quelli iOS. Non ci resta dunque che parlare del prezzo, l’ultima informazione mancante per chiudere il cerchio. Appena 11,51 euro, IVA e spese di spedizione incluse, per portarsi a casa due paia di cuffie, scegliendo tra due diverse combinazioni: bianca e nera o bianca e rosa, così da soddisfare le esigenze e i gusti di ogni utente.

Il prezzo include anche eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo della merce sul territorio europeo, senza quindi sgradevoli sorprese o costi aggiuntivi. A seguire il link per l’acquisto su Cafago.

Informazione Pubblicitaria