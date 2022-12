Lanciato ufficialmente all’inizio di ottobre, Meta Quest Pro è un nuovo visore per la realtà virtuale di fascia alta dedicato in particolare alle aziende e ai professionisti, forte anche della nuova partnership con Microsoft, grazie alla quale i suoi utenti potranno contare sul meglio dell’esperienza Windows.

Meta Quest Pro è anche in grado di registrare la realtà mista e tale funzionalità è stata sbloccata con un nuovo aggiornamento software (la versione 47), che è già stato messo a disposizione di alcuni utenti e che a breve dovrebbe arrivare pure per altri.

Un paio di importanti novità in arrivo per Meta Quest Pro

In pratica, gli utenti potranno registrare filmati mentre usano le applicazioni che fondono la loro realtà con una virtuale e il seguente video, pubblicato su Instagram da Mark Zuckerberg, ci offre una dimostrazione pratica di ciò che sarà possibile fare grazie a tale funzionalità:

View this post on Instagram A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck)

Ma c’è anche un’altra novità in arrivo per gli utenti che hanno deciso di acquistare Meta Quest Pro: si tratta della riproduzione audio in background, funzionalità grazie alla quale sarà possibile caricare una versione browser del proprio servizio di streaming nell’auricolare, in modo da poter ascoltare mentre si gioca o si sta insieme ai colleghi in Horizon Workrooms.

Queste funzioni non saranno invece disponibili per Meta Quest 2, non è chiaro se ciò a causa di limitazioni hardware o per una precisa scelta di Meta.

Ad ogni modo, a breve dovrebbero essere implementate anche delle novità per entrambi i visori, come la possibilità di visualizzare su uno specchio posizionato nel proprio ambiente domestico l’aspetto dell’avatar nel caso in cui vengano apportate delle modifiche e una nuova interfaccia per l’app mobile dedicata ai dispositivi iOS e Android che mette in risalto quando i propri amici sono online e consente di condividere contenuti in modo più semplice.