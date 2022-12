Xiaomi ha da poco lanciato una nuova serratura intelligente che si posiziona come la più economica della casa. Xiaomi Smart Door Lock E10 può connettersi tramite Bluetooth a vari dispositivi dell’ecosistema della casa intelligente di Xiaomi.

Caratteristiche della serratura intelligente Xiaomi Smart Door Lock E10

Xiaomi Smart Door Lock E10 è munita di una serratura intelligente a tre posizioni, il cui cilindro attraversa la struttura del corpo della serratura in modo da impedire effrazioni anche dopo aver rimosso il pannello esterno.

La serratura può essere sbloccata con impronte digitali, password, password usa e getta, NFC, chiavi Bluetooth, smartwatch e smartband Xiaomi. L’azienda afferma che il tasso di efficienza del sensore di impronte digitali è del 99%.

Xiaomi Smart Door Lock E10 supporta l’app MIJIA per interagire con l’ecosistema della casa intelligente di Xiaomi, ad esempio per abilitare l’accensione di luci intelligenti, tende, e altro subito dopo aver sbloccato la porta, o spegnere gli elettrodomestici intelligenti premendo il pulsante sulla maniglia.

Il dispositivo è alimentato da quattro batterie AAA sufficienti per fornire fino a un anno di attività e quando sono scariche il dispositivo può essere collegato direttamente tramite USB-C per lo sblocco di emergenza.

Disponibilità e prezzi della serratura intelligente Xiaomi Smart Door Lock E10

Xiaomi Smart DoorLock E10 è attualmente in preordine su Jingdong al prezzo di 799 yuan (circa 108 euro) e sarà disponibile a partire dal 7 dicembre. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

