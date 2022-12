Xiaomi ha rinviato il suo evento di lancio che era previsto per oggi, tuttavia l’azienda ha iniziato ad anticipare vari dettagli del suo imminente smartwatch.

Xiaomi Watch S2 mantiene il design circolare del predecessore lanciato un anno fa, ma il nuovo modello appare più elegante.

Xiaomi Watch S2 si abbina con l’outfit elegante

A giudicare dalle immagini condivise dalla società tramite Weibo, Xiaomi Watch S2 sfoggia anse e cornici della cassa ridotte e sembra più raffinato rispetto a Xiaomi Watch S1.

L’azienda afferma che lo smartwatch sarà disponibile con cassa da 42 mm e da 46 mm, tuttavia non presenta la corona digitale, ma due pulsanti sul lato destro della cassa.

Xiaomi Watch S2 presenterà un inedito sensore di composizione corporea e offrirà una ricca selezione di cinturini in pelle colorati opzionali.

Anche se non ancora ufficiali, Xiaomi Watch S2 dovrebbe includere il GPS, oltre 100 profili di allenamento e garantire almeno una settimana di autonomia per non essere da meno del predecessore.

Staremo a vedere se questa volta Xiaomi riuscirà a ottenere risultati di vendita comparabili a quelli ottenuti dalle sue popolari smartband.

La società ha presentato Xiaomi Smart Band 7 a ottobre, tuttavia anche Redmi ha ottenuto ottimi risultati con la serie Watch Lite.

