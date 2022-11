Google ha aggiunto al browser Chrome per iOS un’interessante funzionalità relativa alla privacy dell’utente che risulta particolarmente utile sui dispositivi condivisi.

La novità offre la possibilità di aprire rapidamente collegamenti esterni da altre app utilizzando la navigazione in incognito di Google Chrome.

Google Chrome introduce su iOS la navigazione in incognito per i link da altre app

La nuova funzionalità può essere attivata abilitando l’opzione “Chiedi di aprire collegamenti da altre app in incognito” ora presente nelle Impostazioni di Google Chrome alla voce Privacy e sicurezza.

In questo modo quando l’utente tocca un collegamento in un’app esterna verrà mostrata la richiesta “Aprire in incognito?” a schermo intero prima dell’apertura della pagina.

La richiesta di apertura del link in incognito spiega in che modo la sessione di navigazione verrà mantenuta privata dalla cronologia e da altre persone che utilizzano lo stesso dispositivo, inoltre non verrà chiesto di salvare le informazioni inserite nei moduli.

La spiegazione prosegue informando l’utente del fatto che utilizzando la navigazione in incognito la sua attività potrebbe essere ancora visibile ai siti Web che visita, al suo datore di lavoro o alla sua scuola e al suo provider di servizi Internet.

L’abilitazione di questa impostazione è utile per gli iPad condivisi dai membri della famiglia che ancora non offrono funzionalità multiutente, inoltre evita di dover copiare manualmente gli URL se si deve accedere ad altri account, in più questa funzionalità non influisce sulla navigazione in Google Chrome.

Oggi Google lancia anche la versione 108 di Chrome per iOS che introduce le favicon accanto alle credenziali del sito in Google Password Manager e nelle estensioni del provider di credenziali, inoltre migliora la stabilità e le prestazioni del browser.

