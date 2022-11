Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS, introducendo così nel canale stabile delle funzionalità già viste in quello beta.

Le novità della versione 22.23.7 di WhatsApp per iOS

Nelle scorse settimane è emerso che tra le funzionalità in lavorazione nel canale beta di WhatsApp vi era anche quella relativa alla possibilità di inoltrare immagini, video, GIF e documenti con una didascalia.

In pratica, nel momento dell’inoltro del contenuto multimediale viene inviata anche la sua descrizione (ovviamente nel caso in cui vi sia).

Stando a quanto viene riportato dallo staff di WABetaInfo, con la versione 22.23.77 viene introdotta tale funzionalità per tutti gli utenti e ciò anche se nel changelog non vi è alcun riferimento ad essa (si parla soltanto di “Correzioni di bug”).

Così come viene mostrato da questo screenshot, è necessario inoltrare un’immagine con una didascalia per scoprire se la funzione è abilitata per il proprio account (nel caso in cui dovesse essere disponibile, nella parte inferiore dello schermo apparirà la nuova interfaccia, con inclusa la possibilità di rimuovere la descrizione con un apposito tasto).

C’è da ricordare che i contenuti multimediali inoltrati con una didascalia sono protetti da un sistema di crittografia end-to-end, in modo che nessuno possa vedere il contenuto del messaggio inoltrato (nemmeno il team del servizio di messaggistica).

Al momento questa nuova funzionalità è disponibile soltanto per alcuni utenti ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe essere estesa dal colosso di Cupertino a sempre più persone.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La versione 22.23.7 di WhatsApp per iOS è già disponibile nell’App Store e può essere scaricata dalla pagina ufficiale, che può essere raggiunta seguendo questo link.

