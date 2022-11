Sdoganati i robot aspirapolvere che puliscono i pavimenti ormai di chiunque (o quasi) e, in qualche caso riescono anche a lavare, i prossimi che potrebbero diventare dei gadget comuni sono i robottini lavavetri. Sono pensati per pulire le finestre, ma anche altre superfici lisce, con cornici e non.

In offerta su ePRICE per questo periodo di Black Friday c’è ad esempio il robot Windows Cleaner Spire BT200 di PRIXTON, un dispositivo smart, controllabile anche via app, che a questo prezzo è davvero allettante.

Il robot lavavetri di PRIXTON è in offerta su ePRICE

PRIXTON Windows Cleaner Spire BT200 di PRIXTON è un robot lavavetri che misura 25 x 25 x 10 cm che promette di lavare le finestre, specchi, pareti del bagno e altre superfici lisce, tavoli compresi. Ma è soprattutto chi ha bisogno di pulire dei vetri particolarmente alti o difficili da raggiungere che può apprezzare al massimo questo dispositivo.

Come anticipato, si tratta di un dispositivo automatico ma smart, nel senso che è gestibile tramite app per smartphone (per iOS e Android) utile anche per impostare dei percorsi di pulizia intelligenti, nonostante in confezione ci sia anche un telecomando per poterne controllare alcuni aspetti.

È dotato di un sistema di aspirazione che lo fa aderire alle superfici verticali, di una ventola nella parte inferiore che evita i surriscaldamenti e di sensori anti-caduta e di contatto che garantiscono una pulizia senza intoppi. Per funzionare deve essere connesso all’alimentazione sempre, ma qualora dovesse mancare la corrente è in grado di rimanere attaccato al vetro grazie alla batteria integrata da 600 mAh.

Per il resto, c’è da dire che PRIXTON Windows Cleaner Spire BT200 integra due tipi di panni in microfibra (uno per la pulizia a secco, l’altro a umido) e lavora a una velocità di pulizia di 2,5 min/m².

Ok, ma quanto costa? È in offerta a un ottimo prezzo su ePRICE: costa 149,95 euro invece di 229. Si tratta di una promozione a tempo, ragion per cui, se siete interessati non pensateci troppo.

