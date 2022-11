Il periodo del Black Friday e del Cyber Monday continua: per chi è alla ricerca di un nuovo notebook ci sono diverse offerte da cogliere al volo con la possibilità di acquistare un prodotto in linea con le proprie esigenze e, soprattutto, ad un prezzo contenuto.

Le promozioni dedicate ai notebook, in occasione del periodo del Black Friday e del Cyber Monday, coprono tutte le fasce di prezzo e tutte le possibili esigenze d’uso. Di seguito vi proponiamo una selezione delle promozioni in corso con un focus sulle 5 migliori offerte per notebook ancora disponibili per il Black Friday e il Cyber Monday. Ecco le migliori proposte:

Quali notebook comprare durante il Black Friday / Cyber Monday: le 5 migliori offerte ancora disponibili

Il periodo del Black Friday e del Cyber Monday è il momento giusto per acquistare un nuovo notebook. In sconto, infatti, ci sono tantissimi modelli con caratteristiche molto diverse tra loro che vengono proposti in forte sconto. Orientarsi non è semplice. Di seguito potete trovare una selezione dei migliori notebook in offerta e ancora disponibili in questo periodo di sconti:

Huawei MateBook D15: il notebook giusto per l’uso quotidiano in offerta a 399 euro

Trovare un notebook economico in grado di unire buone prestazioni ed una costruzione di ottimo livello non è semplice. Per soddisfare le esigenze di chi vuole spendere poco per acquistare un nuovo notebook c’è la possibilità di puntare sul sempre validissimo Huawei MateBook D15. Il notebook di casa Huawei viene proposto in diverse configurazioni con la versione base che già vale la pena di essere considerata.

Il MateBook D15 in versione base, infatti, presenta il processore Intel Core i3-1115G4, la scelta giusta per la fascia bassa del mercato, supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Si tratta di una configurazione in grado di soddisfare appieno le esigenze di chi cerca un notebook in grado di offrire buone prestazioni, senza impuntamenti, nell’utilizzo quotidiano, dalla navigazione web al lavoro d’ufficio.

Il MateBook D15 presenta un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e può contare sul supporto al Wi-Fi 6. Con l’offerta attuale, è possibile acquistare questa configurazione al prezzo di 399 euro (con possibilità anche di acquisto in 5 rate da 80 euro) direttamente su Amazon. Per chi vuole qualcosa in più c’è la versione con Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposta a 529 euro, sempre su Amazon.

In questa fascia di prezzo vi segnaliamo anche due interessanti alternative:

Lenovo IdeaPad 5 Pro: ultrabook completo con 16 GB di RAM a 699 euro

La fascia media del mercato notebook propone un gran numero di opzioni in offerta. Se state cercando un notebook completo ed equilibrato, con un ottimo prezzo e prestazioni decisamente superiori alla media del segmento, la scelta giusta in questo momento è il Lenovo IdeaPad 5 Pro, un concentrato di potenza e prestazioni ad un prezzo davvero conveniente.

Il notebook di Lenovo è disponibile in offerta su Amazon a 699 euro (invece di 899 euro) con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 139 euro per gli utenti Amazon abilitati all’utilizzo dei pagamenti rateali. La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad 5 Pro è completissima. Il display è da 14 pollici con risoluzione 2.2K (2240 x 1400 pixel) con luminosità di 300 nits e copertura sRGB al 100%.

A gestire il funzionamento del laptop di Lenovo troviamo il processore AMD Ryzen 5 5600U. Si tratta di un processore con architettura Zen 3 che può contare su 6 Core e 12 Thread e su di una GPU Radeon integrata in grado di offrire ottime prestazioni, considerando l’assenza di una scheda dedicata. Il processore è supportato da ben 16 GB di memoria RAM e da una memoria SSD da 512 GB.

Tra le specifiche troviamo anche il supporto al Wi-Fi 6. La dotazione di porte è completa ed include un lettore di schede SD, due porte USB-A 3.2 oltre ad una porta USB-C e una porta HDMI 1.4. C’è anche il jack combinato cuffie/microfono. Il notebook pesa 1,38 chilogrammi e presenta una scocca in alluminio con colorazione Storm Grey.

In questa fascia di prezzo segnaliamo anche alcune alternative:

Lenovo IdeaPad Gaming 3: il notebook da gaming costa solo 859 euro

Restiamo in casa Lenovo con il terzo modello di notebook da acquistare durante il periodo del Black Friday e del Cyber Monday. Se avete bisogno di una marcia in più dal punto di vista grafico e, ad esempio, siete alla ricerca di un notebook da gaming economico ma in grado di gestire senza problemi tutti i giochi più recenti (con qualche compromesso sul refresh rate) la scelta giusta è Lenovo IdeaPad Gaming 3.

Questo notebook, infatti, viene proposto in offerta a 859 euro da MediaWorld. Tra le specifiche troviamo il processore Intel Core i5 11300H che viene supportato dalla scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata. Si tratta di una buona combinazione per ottenere prestazioni soddisfacenti sia lato CPU che lato GPU, utilizzando il laptop anche per il gaming.

Bisogna sottolineare, però, che il notebook presenta 8 GB di RAM che possono essere facilmente incrementati fino a 16 GB grazie alla presenza di uno slot per un banco di RAM aggiuntivo da installare. A completare le specifiche del notebook troviamo una memoria SSD da 512 GB e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Per chi cerca un notebook da gaming economico, segnaliamo anche queste alternative:

HP Victus 16: la RTX 3060 a partire da 999 euro

Tra i migliori notebook da gaming da acquistare in occasione del Black Friday e del Cyber Monday c’è spazio anche per l’ottimo HP Victus 16. Si tratta di una scelta equilibrata e completa, sotto tutti i punti di vista che consente di prestazioni elevate sia lato CPU che lato GPU con la possibilità di giocare anche ad alto refresh rate senza registrare alcun problema. HP Victus 16 presenta un processore AMD Ryzen 7 5800H con architettura Zen 3, 8 Core e 16 Thread.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. A gestire il comparto grafico c’è la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata, una vera e proprio garanzia per il gaming in Full HD, risoluzione che caratterizza il display da 16,1 pollici del notebook. Da notare che il pannello IPS montato dal portatile di HP può contare su di un refresh rate massimo di 144 Hz.

A rendere davvero interessante HP Victus 16, in questa configurazione, è l’offerta in corso. Il notebook è disponibile ad un prezzo scontato di 1.219 euro con quasi 400 euro di sconto rispetto al listino. A proporre l’offerta è Amazon. Da notare, però, che se volete risparmiare circa 200 euro potete puntare sull’offerta MediaWorld che propone HP Victus 16 con Intel Core i5-11400H (leggermente meno potente del processore Ryzen) e NVIDIA RTX 3060. Il prezzo è di 999 euro.

Come alternativa segnaliamo anche:

ASUS TUF Gaming A15: in offerta, con RTX 3070, a 1.599 euro

Tra le offerte più interessanti per i notebook da gaming del Black Friday troviamo l’ASUS TUF Gaming A15. Il notebook in questione può contare su di una scheda tecnica davvero completa oltre che su di uno sconto di 400 euro che rende l’acquisto decisamente consigliato. Amazon, infatti, propone l’ASUS TUF Gaming A15 in offerta al prezzo di 1.599 euro invece di 1.999 euro.

La scheda tecnica del notebook di ASUS presenta un processore AMD Ryzen 7 5800H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD con refresh rate di 144 Hz. Il punto di forza del laptop è rappresentato, senza dubbio, dal comparto grafico in cui spicca la presenza della scheda video NVIDIA RTX 3070, GPU in grado di offrire una marcia in più rispetto alla 3060.

Da valutare, in alternativa, anche questi notebook da gaming:

BONUS: Anche il MacBook Air M1 è ancora in offerta

Segnaliamo, inoltre, che su Amazon è disponibile in offerta lampo anche il MacBook Air M1 da 256 GB. L’offerta prevede un prezzo di 959 euro. Come al solito, in questi casi, le unità disponibili in sconto sono poche ed è, quindi, necessario affrettarsi per completare l’acquisto. Ecco il link:

Ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti legati alle offerte in corso potete seguire le nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday oltre al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto.