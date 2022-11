Il Black Friday è anche sul Samsung Shop. Lo store ufficiale di Samsung, infatti, ha appena lanciato le sue offerte per questo periodo di sconti. Fino al prossimo 28 di novembre è possibile accedere ad una lunga serie di offerte con sconti fino al 45% e con la possibilità di completare l’acquisto ricorrendo al finanziamento a tasso zero, richiedibile direttamente online, con prima rata ad aprile 2023. Ecco tutti i dettagli relativi alle promozioni del Black Friday di Samsung:

Partono le offerte del Black Friday del Samsung Shop: sconti fino al 45%

Il Samsung Shop lancia le sue offerte per il Black Friday con la possibilità, per gli utenti, di accedere a sconti fino al 45% su tantissimi prodotti. Le promozioni partono oggi ma dureranno fino al prossimo 28 di novembre, in concomitanza con il Cyber Monday. Per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita e di pagare attivando un finanziamento a tasso zero con prima rata ad aprile 2023 oppure in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Il Black Friday del Samsung Shop si articola in due diverse categorie di offerte. La prima è rappresentata dai “Black Friday Top Deals“. Si tratta di una selezione di prodotti del catalogo di Samsung, comprendente smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, notebook, TV e grandi e piccoli elettrodomestici, da acquistare a prezzo fortemente scontato. In questo caso, lo sconto è già applicato al prodotto e non è necessario inserire alcun codice sconto.

Su tutto il resto del catalogo, invece, è possibile utilizzare il codice SAMSUNGBF. Applicando questo codice nel carrello sarà possibile ottenere uno sconto del 25% sul prezzo attualmente praticato. In questo modo, gli utenti possono ottenere uno sconto reale su tutti i prodotti, tagliando il prezzo del 25%, oppure hanno la possibilità di scegliere uno dei Black Friday Top Deals per arrivare a risparmiare fino al 45%.

Tra i Black Friday Top Deals troviamo:

Samsung Galaxy Buds Live in offerta a 69 euro invece di 169 euro

Samsung Galaxy Watch4 Bluetooth 44 mm in offerta a 199 euro invece di 299 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE 45 mm in offerta a 399 euro invece di 549 euro

Samsung TV QLED 4K 43″ Q60B 2022 in offerta a 549 euro invece di 749,99 euro

Samsung TV Neo QLED 4K 50″ QN90B 2022 in offerta a 999 euro invece di 1.499 euro

Segnaliamo, inoltre, alcuni “Top Deals” per la gamma di notebook di Samsung. Tra i modelli scontati troviamo:

Samsung Galaxy Book2 Pro in offerta a 1.299 euro invece di 1.449 euro; questa versione del notebook può contare sul processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

Samsung Galaxy Book2 Pro in offerta a 1.399 euro invece di 1.449 euro; questa versione del notebook può contare sul processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD

Samsung Galaxy Book2 Pro 5G in offerta a 1.499 euro invece di 1599 euro; questa versione del notebook può contare sul processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 8GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD; c'è anche il supporto 5G

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 in offerta a 1.499 euro invece di 1.749 euro; questa versione del notebook può contare sul processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD

Da notare, inoltre, che, fino al prossimo 28 di novembre, acquistando 3 prodotti sarà possibile sfruttare la promozione Top Bundle. In questo caso, invece del 25% di sconto, l’applicazione del codice promozionale permetterà di ottenere un 30% di sconto complessivo al prezzo visualizzato nel carrello con la possibilità, quindi, di risparmiare ancora di più sui prodotti acquistati.

Per un quadro completo sulle offerte del Black Friday di Samsung rimandiamo al link qui di sotto che vi permetterà di visitare la pagina dedicata all’iniziativa del Samsung Shop. Come sottolineato in precedenza, la promozione prende il via oggi e durerà fino al prossimo 28 di novembre. Su tutti i prodotti c’è la consegna gratuita. Ecco il link per l’offerta:

