Il Black Friday 2022 è cominciato da un pezzo, ma il calendario dice che è proprio oggi la data effettiva, quella relativa al vero e proprio venerdì nero. E per questo motivo abbiamo pensato di fare il punto sulle offerte più allettanti sui notebook di MSI, da gaming e per creator. Ce ne sono per tutti i gusti e tasche, ma le disponibilità non sono certo illimitate. Pertanto non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito le offerte più allettanti da tenere in considerazione.

Le migliori offerte del Black Friday sui notebook MSI

Visto che non sono affatto pochi i notebook MSI in offerta per il Black Friday, per rendere tutto più facile suddividiamo l’elenco in due tronconi: i portatili da gaming e quelli per creator. Ecco tutto.

Notebook MSI per creator in offerta per il Black Friday

MSI Modern 15

Partiamo bassi con l’offerta riservata a MSI Modern 15, un notebook proposto da Amazon in offerta a 648 euro anziché 899. Si presenta con uno schermo da 15,6″ Full HD, processore Intel Core i7 di undicesima generazione, 512 GB di SSD PCIe 3.0 M.2 e 8 GB di RAM DDR4.

Link per acquistare MSI Modern 15 a 648 euro su Amazon

MSI Prestige 15

Alzando il budget di un bel po’ vi segnaliamo MSI Prestige 15, che su Amazon è acquistabile al prezzo di 1.249 euro invece di 1.799. Parliamo di un portatile dotato di uno schermo da 15,6″ Full HD, con Intel Core i7 di dodicesima generazione, con scheda grafica dedicata NVDIA RTX 3050, 16 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD M.2 PCIe.

Link per acquistare MSI Prestige 15 a 1.249 euro su Amazon

MSI Creator M16

Con 150 euro in più ci si porta a casa un notebook un bel po’ più capace, un MSI Creator M16 con Intel Core i7-12700H, NVIDIA RTX 3050 Ti e la medesima dotazione di memorie: 16 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD M.2 PCIe. C’è da dire che lo schermo è un 16″ QHD e che a proporlo in offerta è ancora una volta Amazon, dove per il Black Friday potete acquistarlo a 1.399 euro invece di 1.899.

Link per acquistare MSI Creator M16 a 1.399 euro su Amazon

MSI Summit E16Flip

Un’altra offerta interessante del settore notebook MSI per creator è proposta ancora una volta da Amazon e riguarda nello specifico MSI Summit E16Flip. Parliamo di un notebook dotato di display touch da 16″ con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz. Monta inoltre un processore Intel Core i7-1280P, una scheda grafica NVIDIA RTX 3050 ed è supportato da 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Il prezzo? 1.899 euro anziché 2.299.

Link per acquistare MSI Summit E16Flip a 1.899 euro su Amazon

MSI CreatorPro M15, M16 e M17

Salendo un po’ di prezzo, ma restando su Amazon vi segnaliamo inoltre anche MSI CreatorPro M15 A11UIS-1015IT in offerta su Amazon al prezzo di 1.999 euro invece di 2.299 euro. Una scheda video NVIDIA RTX A1000, un processore Intel Core i7-11800H, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici Full HD sono le specifiche chiave.

Per inciso, c’è anche la versione da 16″ con Intel Core i7-12700H, RTX A2000, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD in offerta a 2.599 euro invece di 2.999, sempre su Amazon. È scontato anche MSI CreatorPro M17 con display da 17,3″ Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il processore è un Intel Core i7-12700H supportato da 32 GB di RAM e 1 TB di SSD, con al corredo una scheda video NVIDIA RTX A3000. Su Amazon costa 3.199 euro invece di 3.499.

Link per acquistare MSI CreatorPro M15 a 1.899 euro su Amazon

Link per acquistare MSI CreatorPro M16 a 2.599 euro su Amazon

Link per acquistare MSI CreatorPro M17 a 3.199 euro su Amazon

MSI Creator Z17

Ultimo e più costoso della serie dei notebook creator di MSI in offerta per il Black Friday è MSI Creator Z17 A12UHST-230IT, scontato a 4.299 euro invece di 4.599 euro, su Amazon. Si tratta di un portatile con schermo da 17″ QHD+, refresh rate di 165 Hz e supporto al touch. Il processore è un Intel Core i9-12900H supportato da 32 GB di RAM e da 2 TB di SSD. C’è anche la scheda video NVIDIA RTX 3080 Ti a completare il quadro.

Link per acquistare MSI Creator Z17 a 4.299 euro su Amazon

Notebook da gaming MSI in offerta per il Black Friday

MSI Katana GF66

Passiamo ai notebook da gaming di MSI scontati per il Black Friday partendo da MSI Katana GF66, un notebook che è in offerta da Unieuro a 999 euro invece di 1.599. Il processore Intel Core i7-11800H supportato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti e un display da 15,6 pollici Full HD con refresh rate da 144 Hz, sono le specifiche principali di un sempreverde e super interessante notebook da gaming economico.

Link per acquistare MSI Katana GF66 a 999 euro da Unieuro

MSI Vector GP66 e GP76

Salto in alto come fascia di mercato e prezzo con MSI Vector GP66, un notebook in offerta per il Black Friday da Unieuro a 1.999 euro anziché 2.899. Questo notebook vanta una scheda video NVIDIA RTX 3080, un processore Intel Core i7-12700H supportato da 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e, a completare il quadro un display da 15,6 pollici di diagonale, risoluzione Full HD e refresh rate di 240 Hz.

Volendo, su Amazon è in offerta anche la versione più spinta: MSI Vector GP76 con RTX 3080 Ti, scontato a 2.399 euro invece di 2.999.

Link per acquistare MSI Vector GP66 a 1.999 euro da Unieuro

Link per acquistare MSI Vector GP76 a 2.399 euro su Amazon

MSI Raider GE66

Per chi riesce a rientrarci con il budget, con 300 euro in più ci si porta a casa un MSI Raider GE66, in offerta su Amazon per il Black Friday a 2.699 euro invece di 3.499. Fra le specifiche principali segnaliamo la presenza di uno schermo da 15,6″ QHD a 240 Hz, di un processore Intel Core i7-12700H, di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 e della seguente dotazione di memorie: 32 GB di RAM e 2 TB di SSD.

Link per acquistare MSI Raider GE66 a 2.699 euro su Amazon

Questo è quanto, un ampio assortimento di notebook di MSI in offerta per il Black Friday fra cui scegliere, sia che si cerchi un portatile da gaming che una macchina per creator. Per restare aggiornati sulle offerte del Black Fridaye del Cyber Monday vi suggeriamo di seguire le nostre pagine dedicate (appena linkate) e di salvarle ai preferiti per farvi trovare pronti e non perdere niente, perché di offerte ne arriveranno, su questo non ci sono dubbi.

Se poi foste già iscritti al nostro canale Telegram prezzi.tech, siete già avvantaggiati perché è la sede dove ogni giorno vi aggiorniamo in tempo reale con le offerte più interessanti della rete, un aiuto prezioso per seguire al meglio gli sconti ora e tutto l'anno: questo è il link diretto per iscriversi.

