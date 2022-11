Dopo aver deliziato i propri clienti VIP lo scorso fine settimana, con punti doppi per gli iscritti al programma, LEGO si appresta a celebrare degnamente il Black Friday con una nuova serie di promozioni, che portano nuovi set, sconti, regali e tanti prodotti da riscattare. Andiamo con ordine e scopriamo cos’ha preparato LEGO per i propri fan, sia per il Black Friday che per il Cyber Monday.

Il Black Friday di LEGO

Il pezzo da 90 di questo Black Friday 2022 di LEGO è indubbiamente il nuovo set 10307, dedicato alla Tour Eiffel e composto da ben 10.001 pezzi, necessari per costruire il set più alto mai realizzato dalla compagnia, dall’alto dei suoi 149 centimetri. Chi acquisterà il set, in vendita a 629 euro, dal 25 al 28 novembre, riceverà in omaggio anche il set 40579 Appartamento di Eiffel, destinato a diventare molto richiesto tra i collezionisti. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo di presentazione, pubblicato qualche giorno fa.

Non mancano ovviamente i set e i prodotti in omaggio al raggiungimento di determinate soglie per gli ordini effettuati sullo store online e negli store ufficiali dislocati in Italia. Dal 25 al 28 novembre, a fronte di una spesa di almeno 170 euro, verrà aggiunto all’ordine il set LEGO Elfi invernali, gli immancabili aiutanti di Babbo Natale. Spendendo più di 250 euro, ma solo dal 25 al 27 novembre, vi porterete a casa anche il set Tributo a LEGO House, che include cinque iconici mini set.

Infine chi spenderà almeno 200 euro, solo il 28 novembre, si porterà a casa, senza costi aggiunti, anche una borsa con coulisse per tenere in ordine i vostri mattoncini sfusi. Ottimi regali quindi, destinati ad avere grande richiesta tra i collezionisti, pronti in futuro a spendere cifre importanti per entrarne in possesso.

LEGO ha pensato anche ai propri utenti VIP che dal 25 al 28 novembre potranno godere di alcune promozioni dedicate loro. Si parte dalla possibilità di riscattare, al costo di 2.400 punti VIP, il set Giostra Avventura tra i pirati, il secondo della serie che segue quello rilasciato durante lo scorso fine settimana. Sarà possibile riscattare un buono sconto da 5 euro risparmiando il 75% dei punti solitamente necessari, ottimo se avete qualche centinaio di punti da spendere.

Nel weekend potrete inoltre spendere i vostri punti per acquistare Cartoline e adesivi della Tour Eiffel, e un bellissimo portachiavi con il logo LEGO del 1964, da aggiungere alla collezione. Nel fine settimana inoltre sarà possibile risparmiare su alcuni set selezionati, per cui non vi resta che mettere un promemoria e collegarvi al sito LEGO, visitando la pagina dedicata alle promozioni del Black Friday, a partire dalla mezzanotte tra il 24 e il 25 novembre.