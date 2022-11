Si è svolta sabato 12 novembre, presso la BSV Eggenstein-Leopoldshafen e.V Badminton Hall di Karlsruhe, in Germania, la cerimonia di presentazione della nuova brand ambassador di ADO, produttore specializzato in bici elettriche. Si tratta di Yvonne Li, giocatrice tedesca di badminton e attualmente numero uno del proprio Paese in questa specialità.

All’evento hanno partecipato numerose personalità politiche del Baden-Württemberg, il Länder in cui sorge la città in cui si è svolta la manifestazione, insieme a SGS, una delle principali aziende di certificazione e controllo della qualità, che qualche tempo fa ha certificato il laboratorio di ricerca e sviluppo della compagnia cinese.

Una nuova ambasciatrice globale

Riconosciuta a livello globale per le proprie capacità, e grande appassionata di attività all’aria aperta, Yvonne Li è il partner ideale per un brand giovane e in grande ascesa, con cui condivide ambizioni e ideali. ADO e la giocatrice sono pronti a scalare i vertici dei rispettivi campi di interesse, pronti a sfidare i migliori e superare gli attuali limiti.

Nel corso dello stesso evento ADO ha annunciato il proprio ingresso nell’associazione economica sino-tedesca del Baden-Württemberg (CNBW) con il CEO della compagnia, Chen Haihua, che ha siglato l’accordo insieme a Bernhard Weber, primo vice presidente dell’associazione.

Per rendere ancora più memorabile l’occasione è intervenuto anche Pan Zhengming, direttore dell’Ufficio Cinese della provincia dello Jiangsu in Germania, per ricordare il cinquantesimo anniversario dall’istituzione di relazioni diplomatiche tra Germania e Cina. Sono stati cinquant’anni di collaborazioni fruttuose tra i due Paesi, con interscambi in numerosi campi quali politica, scienza, economia, cultura, educazione e ovviamente tecnologia, tanto che la Cina è ormai il principale partner commerciale della Germania per il sesto anno consecutivo.

Yvonne Li ha approfittato dell’occasione per dare prova delle proprie capacità in una esibizione che ha visto coinvolte altre giocatrici di altissimo livello, con una breve sessione in cui ha illustrato ai partecipanti alcune tecniche del badminton. La nuova collaborazione porterà al lancio di cinque nuove serie di e-bike, che rappresenteranno la seconda generazione di prodotti ADO.

Nel corso del 2023 vedremo dunque le linee ADO Air, ADO Jingle, ADO DECE, ADO Beast e ADO Oasis, ognuna dedicata a un particolare segmento del mercato, dalle bici pieghevoli alle bici stradali senza dimenticare la linea cargo. Tutti i prodotti ADO saranno aggiornati con i nuovi sistemi di controllo ADO Smart e ADO G-Drive, in grado di offrire prestazioni migliori in diversi scenari di utilizzo.

La collaborazione punta al raggiungimento di un importante obiettivo, quella della low carbon mobility, oltre che a creare uno stile di vita più salutare e sostenibile.

