Anche se manca ancora una settimana esatta al Black Friday, che quest’anno è in programma per il 25 novembre, sono già numerosi i produttori che hanno lanciato le proprie offerte per il festival dello shopping. Tra questi troviamo anche ADO (A Dece Oasis) produttore di e-bike di cui vi abbiamo già parlato su queste pagine e sul canale YouTube di TuttoTech per alcune bici elettriche molto interessanti.

Fino al 30 novembre potete approfittare della miglior promozione dell’anno, con prezzi ribassati e ulteriori possibilità di risparmio, in particolare per chi acquisterà una batteria aggiuntiva. Molto importante il fatto che le spese di spedizione sono gratuite e che la spedizione avverrà dai magazzini europei, con consegna in appena 72 ore. Senza dimenticare il servizio di assistenza tecnica, valido per tutto il ciclo vitale della bici.

Le offerte ADO del Black Friday

Durante questi giorni potete approfittare di uno sconto del 20% per risparmiare notevolmente sull’acquisto di una bici elettrica, anche se il termine corretto è bici a pedalata assistita. I modelli in promozione sono tantissimi anche se quelli sui quali punta parecchio il produttore sono ADO A20+ e ADO A20F+, due dei modelli più amati dal pubblico. Vediamo nel dettaglio quali sono i modelli in promozione e alcune delle caratteristiche principali.

ADO A20+, una bici elettrica pieghevole con ruote da 20 pollici, motore da 250 watt e batteria rimovibile da 10,4 Ah, cambio Shimano a 7 velocità e autonomia che raggiunge gli 80 Km, dato che ovviamente varia a seconda della velocità, del percorso e del peso del conducente. Da segnalare il doppio freno a disco e l’ammortizzatore frontale, oltre al fatto che la bici può essere ripiegata per semplificarne il trasporto in auto o sui mezzi pubblici.

In questi giorni potete portarla a casa a 769 euro invece di 962 euro, con la possibilità di pagamento tramite PayPal o con il sistema rateale Klarna.

Se vi piacciono le bici con fat tyre ADO A20F+ è la scelta ideale con le sue ruote 20 x 4 pollici che assicurano grande stabilità su tutti i terreni. Come il modello precedente, anche in questo caso abbiamo un cambio Shimano a 7 velocità, sospensione frontale, doppio freno a disco e la possibilità di piegare la bici per semplificare il trasporto.

La dotazione tecnica è completata da un motore da 250 W e una batteria da 10,4 Ah che garantisce un’autonomia massima di circa 80 chilometri, con tempi di ricarica di circa sei ore. Potete acquistarla sullo store ufficiale a 949 euro invece di 1.187 euro.

Durante la promozione del Black Friday di ADO potete approfittare anche di un’ottima occasione pac acquistare una batteria di riserva. Acquistando la batteria di una ADO A20+ o quella di una ADO A20F+ potete avere uno sconto del 50% sulla batteria aggiuntiva, venduta al prezzo di 299 euro.

In offerta anche le batterie per ADO A20 XE e quelle per ADO A20F XE che sono scontate di 100 euro rispetto al prezzo di listino, anche in questo caso di 299 euro. Non vi resta che visitare la pagina dedicata al Black Friday di ADO per scoprire tutti i dettagli della promozione e approfittare degli sconti proposti fino al 30 novembre.

Informazione Pubblicitaria