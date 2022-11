Anche ASUS dà il via al suo Black Friday con una lunga serie di offerte su tantissimi prodotti disponibili sul suo store ufficiale. Fino al prossimo 28 di novembre è possibile, infatti, acquistare a prezzo scontato diversi modelli della gamma notebook di ASUS ma anche vari prodotti come monitor, PC desktop, schede madri e altri componenti. Le offerte del Black Friday di Amazon propongono tantissime opzioni da sfruttare. Ecco quali sono le migliori offerte lanciate da ASUS per il suo Black Friday:

È tempo di Black Friday anche sull’ASUS Store: ecco le migliori offerte

L’ASUS Store si unisce alla lunga serie di offerte del Black Friday dando il via a due settimane di sconti da non perdere. Fino al prossimo 28 di novembre, infatti, sarà possibile acquistare un gran numero di prodotti ASUS a prezzo ridotto. Lo store promette “I prezzi più bassi di sempre” per i suoi prodotti e, una rapida analisi delle opzioni disponibili, conferma che ci troviamo di fronte a offerte di sicuro interesse. Per un quadro completo sulle promozioni in corso potete fare riferimento al link che trovate a fine articolo.

Di seguito, invece, andremo ad analizzare alcune delle migliori offerte del Black Friday dell’ASUS Store partendo dai notebook da gaming in sconto. Ecco i migliori:

Vediamo anche alcune offerte per i notebook ultra-portatili e per creator proposti in sconto da ASUS. Ecco i migliori:

Per scoprire tutte le offerte lanciate da ASUS in occasione del Black Friday è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Per gli utenti c’è la possibilità di beneficare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Ecco, quindi, tutte le offerte:

>> Scopri tutte le offerte del Black Friday dell’ASUS Store <<

Oltre alle offerte di ASUS, in questi giorni sono arrivate e continueranno ad arrivare un gran numero di promozioni. Per tutti gli aggiornamenti sulle offerte in corso potete fare riferimento alle nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday.

Offerte per categoria