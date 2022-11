Da oggi non è più necessaria una connessione con l’iPhone per utilizzare il servizio Audible di Amazon. La popolare app per audiolibri ora funziona in modo indipendente su Apple Watch sia per lo streaming che per il download di contenuti.

Inoltre uno studio ha rivelato che Apple Watch può aiutare a individuare un’altra condizione cardiaca pericolosa per la vita.

Audible ora funziona in modo indipendente su Apple Watch

Sul suo blog Audible ha annunciato che ora gli ascoltatori possono accedere alla loro libreria con la facoltà di ascoltare in streaming e scaricare i titoli senza doversi sincronizzare con un iPhone.

Inoltre una volta eseguito lo streaming il contenuto viene scaricato simultaneamente in background per l’ascolto offline, in più è disponibile anche un’opzione di solo streaming nelle impostazioni, oltre al controllo della velocità della narrazione. Infine, la sincronizzazione continua consente agli utenti di riprendere da dove avevano interrotto su qualsiasi dispositivo.

Apple Watch può aiutare a individuare la disfunzione ventricolare sinistra

Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Mayo Clinic focalizzato sulle funzionalità ECG di Apple Watch ha rivelato che il dispositivo indossabile di Apple può aiutare a individuare anomalie della funzionalità cardiaca come la disfunzione ventricolare sinistra che è solitamente seguita da insufficienza cardiaca congestizia, la quale può portare a gravi disturbi cardiaci.

Lo studio della Mayo Clinic spiega che questa disfunzione cardiaca spesso non viene diagnosticata in quanto è asintomatica, sottolineando che il ventricolo sinistro è il principale responsabile del pompaggio di ossigeno agli organi vitali.

Lo studio ha coinvolto 2.454 pazienti provenienti dagli Stati Uniti e da altri 11 paesi, i quali hanno inviato oltre 125.000 ECG dal loro Apple Watch tra agosto 2021 e febbraio 2022. I risultati sono stati quindi filtrati ed elaborati tramite un algoritmo di intelligenza artificiale proprietario sviluppato dai ricercatori.

Come spiegato da MyHealthyApple, i risultati dello studio hanno evidenziato che gli ECG monitorati in ambienti non clinici possono identificare i pazienti con disfunzione cardiaca e che il potenziale degli smartwatch per aiutare a condurre studi sulla salute digitale a distanza è solo nelle fasi iniziali.

I risultati e le scoperte completi dello studio sono stati pubblicati su Nature Medicine questa settimana e l’algoritmo proprietario basato sull’IA utilizzato da Mayo Clinic è attualmente in fase di revisione da parte della FDA.

