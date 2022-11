Fate parte di quella categoria di persone che aspettano il Black Friday per fare i vostri acquisti, in particolare quelli in campo tecnologico? Il periodo dell’anno che stavate aspettando è finalmente arrivato, insieme a tantissime offerte spettacolare che vi permettono di risparmiare in ogni settore merceologico.

Se vi siete finalmente decisi ad acquistare una licenza di Windows 10 o del più recente Windows 11 per aggiornare il vecchio notebook, o più semplicemente per mettere finalmente in regola la vostra build su cui gira una versione non proprio ortodossa, magari con una licenza sospetta anche per Office, l’offerta messa in campo da Godeal24 è davvero ghiotta e da non perdere a nessun costo.

Il Black Friday di Godeal24

La stella dell’evento è indubbiamente Microsoft Office 2021 Pro, il cui prezzo di listino di oltre 400 euro è sicuramente un deterrente per molti, che preferiscono ripiegare su soluzioni più economiche, o su alternative gratuite. In occasione del Black Friday però potete portarvi a casa una licenza di Office 2021 Pro a soli 24,25 euro, cifra destinata a scendere ulteriormente se acquistate un pacchetto da 5, da condividere con amici, parenti o se avete più computer da sistemare in casa. In questo caso infatti il prezzo arriva a soli 13,05 euro, una cifra imbattibile che saprà convincere anche i più indecisi. Qui sotto trovate alcuni esempi di licenze che possono essere vostre a prezzi imbattibili, sia quando le acquistate singolarmente sia quando acquistate pacchetti multilicenza.

Come è possibile che Godeal24 riesca a fare prezzi così bassi rispetto allo store ufficiale Microsoft? È presto detto. La compagnia acquista le licenze da aziende che non le utilizzano più e hanno quindi la necessità di dismetterle. In questo modo Godeal24 conosce la provenienza di ogni licenza e ne certifica la validità e originalità. In questo modo gli utenti andranno ad acquistare licenze al 100% originali, che possono essere attivate con la chiave fornita al momento dell’acquisto e che sono valide a vita.

In questo modo sarà possibile continuare a ricevere gli aggiornamenti ufficiali da parte del produttore fino a quando quest’ultimo supporterà il software. Il computer sarà pertanto protetto contro le minacce della Rete e potrà godere delle nuove funzioni e dei miglioramenti introdotti nel tempo.

Se volete approfittare delle offerte del Black Friday per acquistare una licenza per il vostro computer, potete sfruttare il coupon GOLE62 che vi permette di risparmiare il 62% quando andrete a comprare un bundle che include sia una licenza di Windows che una di Office. In questo modo aumenterete ulteriormente il risparmio e potrete mettere in regola il vostro computer.

Godeal24 ha preparato una serie di pacchetti che includono diverse combinazioni con Windows 10, Windows 11, Office 2016, Office 2019 oppure Office 2021, così da venire incontro alle esigenze di ognuno. Lo stesso codice sconto può essere utilizzato anche per acquistare una licenza di Office per macOS.

Come vedete si tratta di offerte davvero imperdibili, le più basse dell’anno, per celebrare in maniera degna il periodo del Black Friday, un evento che negli ultimi anni ha assunto una connotazione globale. Se doveste avere ancora qualche dubbio potete leggere le recensioni lasciate dagli acquirenti su TrustPilot, con il 98% degli utenti che si è espresso in maniera entusiastica.

Non dimenticate inoltre la possibilità di pagare con PayPal, una vera e propria garanzia nel caso in cui qualcosa non dovesse andare per il verso giusto e voleste riavere indietro i vostri soldi. Ricordate che a vostra disposizione c’è sempre il servizio di assistenza clienti, che risponde a questo indirizzo e-mail 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Informazione Pubblicitaria