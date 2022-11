Finalmente, dopo i numerosi imprevisti ed inconvenienti che in più di un’occasione hanno portato al rinvio del lancio della missione Artemis 1, questa mattina alle ore 7:47 (in Italia) il razzo Space launch System della NASA è decollato dal Launch Complex 39B in Florida.

La missione Artemis 1 è in viaggio verso la Luna

Ne abbiamo parlato in diverse occasioni, l’obbiettivo della missione Artemis 1, che ricordiamo è senza equipaggio, è quello di testare a fondo l’affidabilità ed il funzionamento di tutti i sistemi, testare lo scudo termico di Orion e recuperare il modulo dell’equipaggio dopo il rientro, la discesa e lo schianto.

Nel video qui sopra potete visionare la diretta ufficiale della NASA, che segue passo passo tutte le varie fasi della missione; di seguito quelle che sono le operazioni salienti delle prime fasi della missione:

Separazione del propulsore a propellente solido

Scarico carenatura modulo di servizio

Lancio del sistema di interruzione del lancio

Arresto del motore principale dello stadio principale comandato

Separazione core stage/ICPS

Inizio dispiegamento dell’ala dell’array solare di Orion

Manovra di sollevamento del perigeo

Iniezione translunare

Separazione Orion/ICPS

Qualora tutto andasse secondo i piani e la missione procedesse come stabilito, il rientro è previsto per venerdì 11 dicembre.

