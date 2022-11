Il Black Friday del Samsung Shop, rinominato per l’occasione #BlackSamsung, continua con una nuova tornata di offerte #BlackFlashSales. Si tratta di una serie di sconti flash, riservati a prodotti selezionati e validi fino al prossimo 17 di novembre, in esclusiva sullo store di Samsung. Tutte queste promozioni si sommano all’iniziativa in corso per il #BlackSamsung che mette a disposizione di tutti gli utenti che effettuano un ordine da almeno 599 euro un bonus aggiuntivo, rappresentato da un voucher da 300 euro da utilizzare entro marzo 2023. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova promozione di Samsung per il Black Friday 2022:

Sul Samsung Shop arrivano nuovi #BlackFlashSales: tanti prodotti in sconto fino al 17 novembre

C’è tempo fino al prossimo 17 di novembre per sfruttare la nuova tornata di offerte #BlackFlashSales con tanti prodotti a prezzo scontato da acquistare sul Samsung Shop. Oltre allo sconto flash, raggiungendo un importo minimo di 599 euro (anche con l’acquisto di più prodotti in un unico ordine) si otterrà un voucher da 300 euro da utilizzare per i successivi acquisti sul Samsung Shop, entro il prossimo mese di marzo 2023.

I prodotti disponibili a prezzo scontato sono tantissimi. Segnaliamo, ad esempio, la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 a 1.359 euro invece di 1.749 euro, con uno sconto di 390 euro sul prezzo di listino. Questa versione del notebook premium di casa Samsung può contare su di un display da 13,3 pollici con pannello AMOLED touch e risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del notebook troviamo il processore Intel Core i7-1260P supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Da notare anche gli sconti riservati ad alcuni dei migliori monitor della gamma Samsung come Odyssey Serie G9 con pannello da 49 pollici che viene proposto al prezzo di 1.099 euro invece di 1.459 euro. In sconto troviamo anche Odyssey Neo G8 con pannello da 32 pollici con risoluzione UHD e refresh rate di 240 Hz che viene proposto a 1.499 euro invece di 1.679 euro. Per chi cerca un monitor più economico c’è l’ottimo Monitor HRM Serie SJ55W da 34 pollici con risoluzione 4K proposto a 339 euro invece che 459 euro.

La nuova tornata di sconti flash del Samsung Shop si estende anche al settore degli Smart TV, con diversi modelli della gamma Samsung proposti a prezzo scontato. Non mancano, inoltre, sconti riservati ai Grandi Elettrodomestici Samsung come frigoriferi, soluzioni di lavaggio e aspirapolvere. Tutti i prodotti selezionati vengono proposti al prezzo scontato, in via straordinaria, fino al prossimo 17 di novembre.

Da notare, inoltre, che c’è un ulteriore bonus da sfruttare. In questo periodo di Black Friday, infatti, gli acquisti sul Samsung Shop possono beneficiare del finanziamento a tasso zero con prima rata ad aprile 2023. In alternativa, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Ricordiamo, inoltre, che basterà effettuare un ordine da almeno 599 euro (anche pagando con finanziamento o con il meccanismo delle 3 rate) per avere un voucher da 300 euro da utilizzare per i futuri acquisti sullo Shop.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta fino al 17 di novembre potete accedere alla pagina ufficiale della promozione linkata qui di seguito:

>> Scopri tutte le offerte del Samsung Shop per i #BlackFlashSales <<

Per maggiori dettagli sul funzionamento della promozione per il Black Friday di Samsung che garantisce un voucher da 300 euro per i futuri acquisti potete fare riferimento al link di seguito:

