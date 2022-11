A prima vista sembra un Game Boy Advance SP, ma i più attenti avranno notato l’assenza dello slot per le cartucce nella parte frontale. Quella che vedete in copertina è una console, attualmente in promozione su Cafago, che può emulare diverse console, dal Game Boy originale al Game Boy Advance, dalla prima Playstation al NEOGEO, senza dimenticare altri campioni del passato some NES e Super NES.

Tante console in una sola

Volendo utilizzare un solo aggettivo per descrivere questa console il migliore è senza alcun dubbio “compatta”. Il fatto che si possa piegare è infatti uno dei suoi punti di forza, riducendo drasticamente le dimensioni per tenerla anche nella tasca dei pantaloni senza alcun problema. Una volta richiusa infatti la console misura 78 x 76 x 23 millimetri, con un peso di appena 114 grammi, meno di un qualsiasi smartphone.

È dotata di uno schermo IPS da 3 pollici con risoluzione di 320 x 240 pixel e dispone di un sistema operativo Linux open source in grado di eseguire, in maniera fluida, una grande varietà di emulatori, così da offrire infinite possibilità di gioco. a bordo troviamo una CPU ARM9 e una microSD da 16 GB che può contenere fino a 2.000 giochi diversi, per assicurare un divertimento virtualmente illimitato.

La batteria da 1.020 mAh, che può essere ricaricata tramite il connettore USB-C frontale, assicura fino a 4 ore di utilizzo, con un tempo di ricarica di circa 2,5 ore. Non manca un connettore da 3.5 millimetri per collegare un paio di cuffie e avere un’esperienza di gioco ancora più immersiva. Va comunque detto che sulla console sono presenti due speaker stereo, per giocare e ascoltare la musica senza aver bisogno di altri accessori.

Decisamente ricca la dotazione di pulsanti, così da soddisfare le necessità di qualsiasi tipo di gioco: c’è un D-Pad a croce con quattro pulsanti (A, B, X, Y), i tasti Select e Start e ben quattro tasti dorsali, oltre ovviamente al tasto di accensione/spegnimento e alla rotellina per la regolazione del volume. Due le colorazioni tra cui scegliere, giallo e rosso, entrambe quindi decisamente appariscenti.

Potete acquistare questa console su Cafago al prezzo di 35,97 euro, cifra che include, oltre all’IVA, anche le spese di spedizione e gli eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo del prodotto nel nostro Paese.

