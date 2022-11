Gli smartwatch sono ormai diventati un oggetto di uso comune dopo un periodo nel quale sono rimasti in una sorta di limbo, senza riuscire a crearsi una propria identità. Il mercato è ricco di offerte per tutte le tasche, anche se molto spesso è necessario spendere cifre elevate per avere prodotti di qualità, soprattutto dal punto di vista estetico e funzionale.

DM50, uno smartwatch sportivo

Se vi piacciono gli smartwatch dal design sportivo, con tasti laterali, una ghiera ben visibile e un aspetto “massiccio”, ma non volete spendere una cifra esagerata, DM50, lo smartwatch in offerta in questi giorni su TomTop, il noto store online che spedisce anche nel nostro Paese, rappresenta una valida soluzione.

Durante le offerte del Singles’ Day, l’evento che ogni anno celebra i single di tutto il mondo con una marea di offerte su prodotti di ogni genere, potete infatti acquistare questo smartwatch a un prezzo molto competitivo, portandovi a casa un dispositivo completo, con una scheda tecnica davvero niente male.

DM50 è dotato di uno schermo AMOLED, una rarità in questa fascia di prezzo, da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, così da leggere in maniera chiara e semplice le informazioni. Grazie al Bluetooth 5.0 LE è possibile collegarsi a uno smartphone per ricevere le notifiche dalle principali applicazioni ma anche per effettuare chiamate o rispondere a quelle in entrata, una funzione davvero molto comoda e spesso assente anche in modelli più costosi.

Completa anche la parte dedicata al fitness, con la misurazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, funzioni che saranno apprezzate dagli sportivi, ma anche analisi della qualità del sonno, conteggio dei passi e delle calorie consumate e tracciamento delle attività, così da essere stimolati a tenersi in forma. Da segnalare la certificazione IP68 che vi permette di utilizzare lo smartwatch anche sotto la pioggia, quando vi lavate le mani o quando fate sport, senza che il sudore lo possa danneggiare in qualche modo.

La batteria da 400 mAh permette di raggiungere un’autonomia indicativa di 12 giorni con un utilizzo normale, anche se attivando la funzione always-on display tale dato è destinato a scendere fino a 4-5 giorni. L’aspetto dello smartwatch può essere personalizzato sfruttando le decine di quadranti a disposizione, per avere uno smartwatch sempre fresco e adatto a ogni situazione, da quelle più eleganti a quelle sportive.

Tre le colorazioni tra cui scegliere, silver, nera e verde, per un look adatto alla propria personalità. Potete acquistare DM50 su TomTop a 37,99 euro senza che sia necessario aggiungere codici sconto.

In questi giorni, fino al 15 novembre, su TomTop sta andando in scena un colossale festival dello shopping, con sconti che raggiungono il 70% su migliaia di prodotti. Potete scoprirli tutti visitando la pagina dedicata all’evento, nato qualche anno fa in Cina ma diventato ormai globale.

Informazione Pubblicitaria