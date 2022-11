MediaTek è indubbiamente uno dei produttori più prolifici per quel che concerne la fornitura di processori ARM per i Chromebook, molti di questi dispositivi infatti montano SoC dell’azienda e nel corso del tempo ciò ha contribuito a far diventare MediaTek uno dei leader del settore. Nella giornata di ieri, in California, l’azienda ha presentato la sua nuova gamma di SoC Kompanio, dedicati ai Chromebook entry level: scopriamo insieme le principali caratteristiche.

MediaTek Kompanio 520 e 528 porteranno i Chromebook di fascia bassa “al livello successivo”

Maggiore efficienza energetica, prestazioni rapide e connettività affidabile sono al centro di un’esperienza utente eccezionale, ed è esattamente ciò che offrono i nuovi chipset Kompanio di MediaTek

È con queste parole che Adam King, vice presidente e General Manager di MediaTek ha presentato la nuova gamma di processori Kompanio 500, nello specifico Kompanio 520 e 528: i due SoC vantano una CPU octa core formata da due core ARM Cortex-A76 e altri sei non meglio specificati e una GPU ARM Mali G52 MC2 2EE. I due chip funzionano rispettivamente ad una frequenza di 2 GHz e 2,2 Ghz, entrambi dotati di supporto per RAM LPDDR4x e Wi-Fi 6. Ogni chipset integra un’unità di elaborazione AI (APU) dual-core per fornire miglioramenti dell’IA alle applicazioni, insieme alle funzionalità della fotocamera AI.

Lo scopo dei Kompanio 520 e 528 è quello di offrire un’esperienza utente migliore sui Chromebook di fascia bassa includendo ottimizzazioni dal punto di vista dell’autonomia (e quindi della batteria), il supporto per la registrazione video Full HD a 60 fps, il supporto per i display Full HD+ e la codifica per il nuovo formato video H.265.

Di seguito le caratteristiche chiave di Kompanio 520 e 528:

ARM Mali G52 MC2 2EE

Memoria LPDDR4x con una frequenza massima di 3733 MHz

Archiviazione eMMC 5.1 con una coda di comandi hardware

Hi-Fi 5 DSP

Supporto display 2560 x 1200 a 60 Hz e supporto display monitor esterno 1920 x 1080 a 60 Hz

Codifica video 1920 x 1080 a 60 fps

Non ci sono al momento informazioni precise sulla disponibilità di dispositivi equipaggiati con i suddetti processori, ma l’azienda nel suo comunicato stampa anticipa che i primi Chromebook con SoC Kompanio 520 e 528 saranno disponibili sul mercato entro la prima metà del 2023.

