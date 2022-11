AMD ha annunciato il debutto della quarta generazione del processore AMD EPYC in occasione dell’evento “together we advance_data centers“. L’azienda ha confermato un notevole passo in avanti per i nuovi EPYC sia in termini di prestazioni che in termini di efficienza energetica. I dati forniti anticipano, inoltre, un considerevole vantaggio rispetto alla concorrenza tanto che AMD ha definito la nuova generazione di EPYC come “i processori server più veloci e energy-efficient al mondo“. Ecco tutti i dettagli in merito all’annuncio di oggi di AMD:

AMD svela la quarta generazione dei processori EPYC: sono i più veloci ed efficienti al mondo

La nuova generazione di processori EPYC di AMD registra un notevole salto in avanti in termini di prestazioni garantendo, nello stesso tempo, un’efficienza energetica da leader e un’architettura di nuova generazione su cloud, enterprise e HPC. Secondo i dati forniti da AMD, infatti, la nuova generazione di EPYC garantisce prestazioni fino a 2,8 superiori e consumi inferiori fino al 54% rispetto alla concorrenza.

La nuova gamma EPYC di quarta generazione è molto ricca con opzioni fino a 96 Core e TDP di default di 360 W e l’obiettivo di soddisfare al massimo le esigenze di tutte le tipologie di clienti. AMD ha posto l’accento anche sulla sicurezza dei suoi processori che possono contare su livelli fisici e virtuali di protezione, andando ad espandere ulteriormente l’efficacia di AMD Infinity Guard.

Rispetto alla generazione precedenza, ci sono il numero di chiavi di crittografia raddoppia con l’obiettivo di offrire la massima sicurezza dei dati indipendentemente dal fatto che questi vengano archiviati localmente, nel cloud o in sistemi di storage di altro tipo. La quarta generazione di processori EPYC introduce il supporto alle ultime tecnologie del settore.

Non manca, quindi, il supporto per le memorie DDR5 e per l’interfaccia PCIe 5, requisiti essenziali per applicazioni AI e ML. Viene, inoltre, semplificata la possibilità di espansione della memoria a supporto del processore in modo da consentire ai clienti di poter soddisfare al massimo le proprie esigenze in termini di workload da gestire.

AMD ha anche confermato una sostanziale crescita del suo ecosistema di partner con sempre più realtà del settore cloud e software che lavorano con l’azienda e che sono pronte a supportare i nuovi EPYC di quarta generazione. Tra i partner di AMD troviamo Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Lenovo, Microsoft, Oracle Cloud Infrastructure, Supermicro e VMware.

La presentazione dei nuovi EPYC di quarta generazione è avvenuta nel corso del keynote together we advance_data centers. L’evento in questione, che ha visto la presenza della CEO di casa AMD, Lisa Su, è disponibile in versione integrale su YouTube. Ecco il video in questione:

Leggi anche: AMD RX 7900 XTX brilla in un primo confronto con la NVIDIA RTX 4090