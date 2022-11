Nella giornata di ieri, Stellantis ha annunciato ufficialmente un evento di lancio riservato al marchio Abarth, che si terrà precisamente fra due settimane. La protagonista, manco a dirlo, sarà proprio la 500 Abarth elettrica, una delle auto più attese che proprio di recente è stata pizzicata su strada, ben camuffata ovviamente. Ma scopriamo tutti i dettagli, ufficiali e non, in attesa di quel 22 novembre 2022, la data del debutto.

Appuntamento al 22 novembre per la 500 Abarth elettrica: cosa sappiamo finora

“More Abarth than Ever“. S’intitola così l’evento che Stellantis ha annunciato ieri, descritto come occasione di lancio della nuova era dello Scorpione, occasione per vedere per la prima volta la nuova 500 Abarth elettrica, e probabilmente qualche altra novità. L’appuntamento è fissato per martedì 22 novembre alle ore 14:00, evento che è possibile seguire in diretta sui canali social del brand, ma anche su YouTube da qui.

Design

Stellantis non si è sbottonata ulteriormente, ragion per cui ad oggi non sappiamo ancora nulla, se non fosse per i rumor e per le foto paparazzate nei giorni scorsi, che ci possono dare una prima idea su come dovrebbe presentarsi la prima Abarth elettrica.

Le foto spia di un prototipo che circolava su strada con varie camuffature, rendono bene l’idea delle somiglianze che ci sarebbero con la 500 elettrica che già conosciamo. Nonostante la maschera, fanno mostra varie particolarità che, come al solito, contraddistinguono le versioni Abarth.

Spicca ad esempio lo spoiler piuttosto generoso e parecchio più grande di quello della variante standard, ma un occhio più attento può facilmente notare anche le minigonne e i paraurti ridisegnati, che in una versione sportiveggiante come la 500 Abarth elettrica non dovrebbero mancare.

Purtroppo mancano ad oggi immagini dettagliate che possano far luce sugli interni dell’auto, ma non ci aspettiamo cambiamenti importanti, fuorché uno stile più pistaiolo che va ad abbracciare un po’ tutto: dai sedili avvolgenti, al volante, passando per qualche particolare in carbonio e il logo dello scorpione qua e là, ipotizziamo.

Immagini

Motore e batteria

Se dal punto di vista del design, le immagini condivise dai colleghi di Motor1.com allegate qui sopra ci possono dare un’idea piuttosto concreta di come dovrebbe presentarsi la 500 Abarth elettrica, lato motori e batteria il discorso si fa più complicato e oscuro.

Quello che è quasi certo è che con buona probabilità si supereranno di molto i 118 cavalli di potenza della 500 elettrica standard. Se si sfioreranno o meno i 200 cavalli (superando o magari eguagliando le cifre della 695 biposto, da 190 cavalli) non ci è dato saperlo per ora, e lo stesso discorso vale per le batterie, che nel modello più longevo sono da 42 kWh, utili a garantire 320 km di autonomia (dichiarati).

È logico che un incremento delle prestazioni andrebbe a impattare su numeri del genere, ragion per cui non possiamo escludere che in dotazione della 500 Abarth elettrica ci sia una batteria più grande, da cui ne deriverebbe tuttavia un aggravio di peso.

Comunque, visto che mancano soltanto due settimane al lancio del 22 novembre, non ci resta che armarci di pazienza. Seguiteci per non perdere l’evento di presentazione e per rimanere aggiornati su eventuali annunci o indiscrezioni dell’ultima ora.

