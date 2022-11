Contestualmente alla presentazione del nuovo pieghevole di Huawei, P50 Pocket S, molti appassionati attendevano anche la presentazione delle nuove cuffie true wireless del brand; il modello precedente infatti era stato lanciato a maggio 2021, ma le FreeBuds 5 si fanno ancora attendere. Stando alle ultime indiscrezioni però, sembra che il colosso cinese sia in procinto di svelare al mondo il suo ultimo prodotto.

Huawei FreeBuds 5 saranno lanciate ufficialmente a dicembre?

Stando a quanto riporta un utente sul social network cinese Weibo, sembra che Huawei abbia intenzione di presentare ufficialmente le FreeBuds 5 nel mese di dicembre; la presentazione non sarà esclusivamente dedicata alle cuffie, visto che secondo il leaker verrà contestualmente presentato anche un misterioso prodotto con nome in codice “Conan” che potrebbe riferirsi a Huawei Watch GT 4.

Non ci sono informazioni al momento, né ufficiali né ufficiose, sulle caratteristiche delle prossime cuffie di Huawei, ma è lecito presumere che manterranno tutte le funzionalità già presenti sul precedente modello, introducendo magari alcuni aggiornamenti. Ricordiamo per completezza che, per quanto possa sembrare strano, Huawei ha già presentato le FreeBuds 5i nel mese di giugno, in anticipo rispetto al modello principale, come del resto già accaduto con le FreeBuds 4i e le FreeBuds 4.

Qualora le tempistiche paventate dovessero risultare corrette, non mancheranno sicuramente nei prossimi giorni varie fughe di informazioni in merito e magari anche qualche render; restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi alcuna informazione sulle future Huawei FreeBuds 5.

In copertina Huawei FreeBuds 4

