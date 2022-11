Un nuovo trend sta impazzando su TikTok, stiamo parlando della “presa che esplode”, un simpatico (ma non troppo) scherzo che viene fatto ad amici e parenti che ignari di tutto ciò si preoccupano. Ovviamente vi invitiamo a non utilizzarlo per tale fine dato che potrebbe comportare spaventare non poco amici e parenti e, nel caso, comunicare subito che si tratta di uno scherzo.

Vediamo quindi ora come replicare il video trend della presa che esplode.

Come replicare il video della presa che esplode

La procedura è in realtà molto semplice ma a discapito di quanto si potrebbe pensare per realizzarlo non serve TikTok bensì Instagram. La procedura è la seguente:

aprite la modalità di registrazione Storia;

scrollate verso destra gli effetti fino ad arrivare alla ricerca;

qui cercare “explosion” e selezionare l’effetto con l’icona di una bomba;

chiudere la tendina degli effetti senza cliccare sullo schermo ma abbassandola;

iniziare quindi la registrazione della clip e al momento opportuno fare un tap sullo schermo per avviare l’effetto dell’esplosione.

Come detto a inizio articolo vi invitiamo a farne un utilizzo consapevole e soprattutto di non spaventare amici e parenti inviandolo senza avvertirli che si tratta di uno scherzo (o che si sta bene e non c’è motivo di preoccupazione). Anche perché è un’attimo incappare nel “procurato allarme presso l’autorità”, articolo del codice penale, ergo fate attenzione a non generarne.

Seguiteci sul nostro canale TikTok.