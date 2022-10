Da oggi, è disponibile in Italia Snapchat+, il piano in abbonamento che l’app/social/azienda lanciava in altri mercati la scorsa estate. Come intuibile dal Plus, si tratta di una formula che, pagando un tot al mese, offre alcuni vantaggi rispetto alla versione gratuita standard. In occasione dell’annuncio Snapchat ha introdotto anche alcune nuove funzionalità, ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Cos’è, quanto costa e cosa offre Snapchat+ in Italia

A poco più di un mese dall’annuncio della disponibilità globale della versione web di Snapchat, l’app porta in Italia il piano Plus, che include varie funzioni aggiuntive volte ad arricchirne l’esperienza d’uso.

Ma prima di parlare delle novità annunciate, due parole sulle funzioni esclusive disponibili con Snapchat+. A parte il badge dedicato che differenzia gli utenti Plus da quelli standard, questa formula garantisce le risposte prioritarie alle storie delle Snap Star, per una maggiore visibilità, permette di scegliere un’emoji da mostrare subito dopo aver inviato uno Snap a mo’ di firma (Post View Emoji), o di personalizzare le icone e il proprio Bitmoji con sfondi speciali.

Snapchat+ sblocca inoltre il contatore delle visualizzazioni di chi guarda le proprie storie, consente di scegliere un amico come Best Friends Forever e di visualizzare gli spostamenti recenti dei contatti con Ghost Trail, fra le altre cose.

Discorso novità annunciate oggi, 21 ottobre 2022, fra le principali c’è la possibilità di personalizzare la scadenza delle storie: si va da un’ora, fino a un massimo di una settimana, per quanto riguarda i vari intervallo di tempo disponibili. Sempre in tema personalizzazione, ora è possibile impostare dei suoni diversi per le notifiche a seconda dell’utente, per riconoscere all’istante la provenienza senza dover guardare il telefono, ad esempio.

Rappresenta una novità anche la facoltà di personalizzare i contorni della fotocamera e di scegliere fra tre nuovi sfondi esclusivi per Bitmoji con cui decorare il proprio profilo.

Il prezzo di Snapchat+? L’app/social ad oggi non l’ha comunicato, pur specificando che, a partire da dicembre, sarà possibile regalare questa formula di abbonamento al prezzo di 4,59 euro al mese.

Non è al momento chiaro se sia questo il costo mensile del servizio, ma visti i 3,99 dollari relativi al mercato statunitense, ci sono buone probabilità che lo sia. In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Forse ti sei perso: Snap lancia Pixy, il drone tascabile che cattura foto e video per Snapchat