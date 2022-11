Si avvicinano le festività di fine anno, a partire dal giorno del Ringraziamento per culminare poi con il Natale e molti stanno già pensando a cosa regalare ai propri cari. Se fate parte di questa categoria, siete stufi dei soliti regali “anonimi” e volete un modo per creare degli oggetti unici, o per personalizzare quelli che si trovano in commercio, oggi abbiamo la soluzione ideale per voi.

Creality CR-Laser Falcon

Una macchina per le incisioni laser, un dispositivo che in passato era appannaggio di aziende produttive ma che ora, visti i costi, è accessibile anche agli utenti privati, è un’ottima soluzione per creare degli oggetti unici o per personalizzare quelli esistenti.

La seconda idea è semplice da realizzare, potete acquistare uno smartwatch, uno smartphone o un qualsiasi altro oggetto e incidere una frase personalizzata, una dedica, un pensiero, per rendere quell’oggetto unico al mondo e far sentire davvero speciale la persona destinata a riceverlo.

Se invece in voi alberga un animo d’artista avrete tra le mani un dispositivo che vi permetterà di creare oggetti unici: immaginate di tagliare e intagliare un pezzo di legno, pre creare una scena, un volto o un oggetto per la casa, fatto direttamente con le vostre mani e pertanto assolutamente unico. Un incisore laser è in grado di lavorare con diverse tipologie di materiali, come pelle, legno, carta, tessuti, vetro, ceramica e metalli, quindi il limite è rappresentato solo dalla vostra fantasia.

Oltre a incidere la superficie, un dispositivo simile è in grado di tagliare materiali con spessore elevato, anche di 10-15 centimetri, consentendovi di ritagliare e assemblare le parti di una cornice, un appendiabiti, una foto, biglietti di auguri personalizzati e molto altro.

La soluzione perfetta per portare a termine tutte queste attività è Creality CR-Laser Falcon Engraver 10W, un incisore dal prezzo accessibile e dalle caratteristiche evolute. L’incisore viene fornito in kit di montaggio, la stessa soluzione adottata anche per le stampanti 3D, così da ridurre gli ingombri durante la spedizione e per garantire una maggiore protezione dei vari componenti.

Forte di una vasta esperienza proprio con le stampanti 3D, Creality ha realizzato un prodotto di qualità, utilizzando un motore a doppio step controllato da un chip a 32 bit e un algoritmo proprietario sviluppato per guidare al meglio la testina laser. L’incisore è dotato di un sistema di trasmissione evoluto, con ruote che si muovono su binari a V, cinghie pensate per ottenere movimenti fluidi e materiali particolarmente resistenti all’usura.

Sfruttando un laser dalla potenza di 10 watt è stato possibile ottenere un raggio dello spessore di appena 0,06 millimetri, così da creare incisioni molto dettagliate e tagli precisi e privi di sbavature. La testina è protetta da una cover magnetica per evitare che in qualche modo il laser possa danneggiare la vista dell’utente. La superficie di lavoro misura 400 x 415 millimetri ed è possibile tagliare materiali dello spessore massimo di ben 150 millimetri, davvero tanto per un dispositivo destinato a un uso amatoriale.

Non mancano le soluzioni di sicurezza, come il giroscopio che consente alla testina di fermarsi immediatamente qualora il dispositivo dovesse cadere o dovesse essere spostato in maniera accidentale. L’incisore inoltre può essere utilizzato in modo completamente autonomo, visto che dispone di uno slot microSD in cui caricare il file da utilizzare per il taglio o l’incisione.

Creality ha lanciato l’iniziativa promozionale “Chi è il creatore di opere d’arte” che fino al 30 dicembre mette in palio numerosi premi. Vi invitiamo a visitare questa pagina e seguire le istruzioni per partecipare al concorso e vincere premi importanti.

Potete acquistare Creality CR-Laser Engraver 10W sullo store originale o su Amazon, utilizzando i link sottostanti:

Creality CR-Laser su Amazon a 499 euro utilizzando il codice CRFAL70F e il coupon da 30 euro presente nella pagina

e il coupon da 30 euro presente nella pagina Creality CR-Laser sullo store ufficiale a 529 euro utilizzando il codice FA80

