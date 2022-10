Aqara, azienda di riferimento del settore della Smart Home con la sua vasta gamma di prodotti, ha annunciato un’importante partnership con Samsung in occasione della Samsung Developer Conference 2022. Unendo le forze con Samsung, infatti, Aqara punta a garantire un’esperienza “senza soluzione di continuità” per la Smart Home che prevede l’integrazione dei prodotti Aqara con supporto a Matter all’interno dell’ecosistema SmartThings di Samsung. Ecco tutti i dettagli in merito all’annuncio di oggi dell’azienda:

Aqara annuncia un’importante partnership con Samsung per l’interoperabilità in SmartThings

Come annunciato in queste ore, Aqara è uno dei primi partecipanti del Matter Early Access Program di SmartThings. L’obiettivo del programma è di promuovere l’interoperabilità dei prodotti IoT e un’esperienza senza soluzione di continuità per l’intero settore Smart Home, considerando dispositivi, brand e piattaforme differenti. Samsung e Aqara stanno collaborando per testare il funzionamento dei prodotti “Matter-enabled” di Aqara all’interno di SmartThings.

In questo modo, le aziende puntano a garantire una transizione più semplice verso il nuovo standard di Matter. In occasione della Samsung Developer Conference, inoltre, Aqara ha svelato i prodotti basati sullo standard ZigBee che includono il supporto a SmartThings. Nel corso del prossimo futuro, grazie alla stretta collaborazione tra le aziende, oltre 20 dispositivi Aqara riceveranno la certificazione “Work with SmartThings” e potranno essere collegati all’ecosistema Smart Home di casa Samsung in modo semplicissimo.

Nel corso del prossimo futuro, inoltre, Aqara lancerà nuovi prodotti con supporto ZigBee che entreranno a far parte dell’ecosistema SmartThings. Questi dispositivi saranno compatibili con Matter grazie ad un aggiornamento OTA che arriverà nel corso dei prossimi mesi. L’azienda, inoltre, ha anticipato anche il lancio di una nuova linea di prodotto con supporto nativo a Matter. Tutti i dispositivi Matter di Aqara saranno poi compatibili con SmartThings.

