XPPen è un marchio noto nel settore delle tavolette grafiche, da sempre realizza prodotti di qualità uniti a un buon rapporto qualità prezzo fornendo un dispositivo adatto a tutte le tasche ed esigenze. Adesso è arrivato il momento della nuova XPPen Artist 13 di seconda generazione, una tavoletta grafica dal prezzo di 299€ che vuole rivolgersi sia a chi inizia, sia a chi essendo più avvezzo necessita di qualcosa di più avanzato.

Cosa include la confezione di XPPen Artist 13 2a gen

La dotazione accessoria della XPPen Artist 13 2a gen è davvero molto ricca, infatti contiene: il Pen Display, la penna X3 Elite Stylus con ben 10 pennini di ricambio, l’estrattore di pennini, un panno per pulire, un guanto nero per disegnare, il manuale d’uso con la carta di garanzia e un cavo 3-in-1 USB oltre a una ulteriore prolunga USB.

Il cavo USB 3-in-1 è particolare: dispone infatti da un lato di un ingresso Type-C per il collegamento al Tablet, nell’altra estremità di 3 porte: USB-A per il collegamento generale, HDMI e USB Power, tutti collegabili ad esempio a uno stesso computer.

Caratteristiche tecniche di XPPen Artist 13 2a gen

Le specifiche tecniche sono di rilievo per il prezzo a cui viene venduta. Misura 37,8 x 22,5 x 1,2 cm e l’area di lavoro è ampia 29,4 x 16,5 cm, ovvero 13,3 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel (FHD). Il display ha un angolo di visione di 178°, un contrasto di 1000:1 e color gamut pari a 92% NTSC, 130% sRGB, 96% Adobe RGB.

Dispone poi di 2 porte USB Type-C, un ingresso DC 5V-2A e ovviamente supporta qualsiasi sistema operativo per funzionare: Windows 7 (or later), macOS 10.10 (or later), Chrome OS 88 (or later), Android USB3.1 DP1.2, Linux. Non solo, anche a livello di applicativi software è super compatibile funzionando ottimamente con Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpaca e Blender 3D, e non solo.

Sul lato sinistro poi dispone di ben 9 pulsanti programmabili per rendere più agevole il lavoro di disegno.

La XPPen Artist 13 di 2a generazione ha due metodi di interazione. Collegandolo a un computer è possibile fare il mirroring dello schermo sul tablet per interagire direttamente con la penna come se fosse un mouse oppure per estenderlo come secondo schermo e utilizzarlo per vedere video o giocare. Altrimenti, tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi il display diventerà scuro e la si potrà utilizzare come una vera e propria tavoletta grafica per disegnare.

Altrettanto avanzata è anche la Stylus inclusa in confezione: infatti supporta 8192 livelli di pressione, un’angolatura fino a 60°, una frequenza di input pari a 200RPS e un riconoscimento della penna fino a 10 mm dallo schermo. All’interno è presente un chip X3 di nuova generazione capace di rilevare una pressione di soli 3 grammi, riduce le interferenze elettromagnetiche e dispone di due pulsanti fisici per passare rapidamente tra la modalità penna e gomma.

Prezzo e disponibilità

XPPen Artist 13 2a gen è disponibile da oggi direttamente sul sito ufficiale al prezzo di 223,9 Euro. Un prezzo tutto sommato contenuto per ciò che offre non solo come tavoletta grafica ma anche come display secondario da aggiungere a un computer, portatile o fisso che sia.