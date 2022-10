Le scuole sono riprese da qualche settimana ed è tempo della prima breve interruzione che coincide con la festività di Ognissanti, preceduta dalla più “pagana” Halloween. Se avete appena acquistato un nuovo computer, in concomitanza con l’inizio di un nuovo ciclo di studi, o se dovete aggiornare il software presente in un vecchio computer, l’occasione per il risparmio è pronta per voi.

Grazie a MMORC, azienda specializzata nella rivendita di licenze software, potete risparmiare considerevolmente rispetto ai prezzi di listino dei produttori, grazie anche ad alcuni sconti aggiuntivi che portano i prezzi a livelli davvero invitanti. Vi basti pensare che per una licenza di Microsoft Office 2021 Pro, il cui prezzo di listino supera i 400 euro, spenderete meno di 25 euro.

Halloween ricco di sconti

Allo stesso modo una licenza di Windows 10 o Windows 11 è in vendita a prezzi stracciati, e se acquistate un bundle comprendente Windows e Office la convenienza è ancora maggiore. Se utilizzate il codice TOG65, ad esempio, potete ottenere un ulteriore sconto del 65% sui seguenti prodotti (il prezzo finale è già comprensivo dello sconto).

Il coupon TG58 invece porta a uno sconto del 58% valido su un paio di bundle molto allettanti, adatti per i PC più recenti o per quelli più datati che utilizzano ancora Windows 7 ma che non supportano Windows 11:

E non dimenticate ovviamente il coupon TG48 che porta il 48% di sconto su una lunga lista di chiavi per diverse versioni di Windows, così come alla versione Mac della suite office.

MMORC però non vende solo licenze/chiavi di attivazione di prodotti Microsoft ma offre anche un’ampia selezione dei migliori software antivirus, per mantenere al sicuro dalle minacce della Rete il vostro PC. In questo caso non è necessario utilizzare alcun codice sconto per ottenere i prezzi segnalati.

Una volta che avrete completato il pagamento, che è possibile effettuare anche tramite PayPal così da essere sicuri di poter ricevere un rimborso nella malaugurata ipotesi in cui qualcosa dovesse andare storto, vi basterà accedere a questa pagina per estrarre le chiavi acquistate e iniziare immediatamente a utilizzarle. Per qualsiasi problema inoltre è disponibile il servizio di assistenza tecnica che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria