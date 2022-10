L’addio ai motori a combustione, già da mesi, è stato fissato (indicativamente) al 2035 dall’Europa e dalla Commissione per l’Ambiente. Una data/scadenza giudicata da molti fin troppo prossima, ma non dal CEO di Volkswagen che proprio nelle scorse ore ha dichiarato pubblicamente che il marchio produrrà solo auto elettriche già a partire dal 2033.

Fra i piani aziendali futuri rientrano anche dei nuovi veicoli a batteria come la ID.3 SUV, una riduzione del numero dei modelli a listino e, maggiori risorse destinate allo sviluppo della guida autonoma.

Nel futuro prossimo di Volkswagen c’è l’elettrico

Entro il 2026 dovrebbero arrivare 10 nuovi modelli di auto elettriche che permetteranno a Volkswagen di coprire praticamente tutte le necessità del mercato automotive. Come anticipato, si parla anche id una ID.3 in versione SUV, un SUV compatto che lo stesso Thomas Schaefer, il CEO di Volkswagen ha di recente confermato. Le poche informazioni trapelate raccontano di un’auto a ruote alte sì, ma che non dovrebbe discostarsi molto dalla ID.3, specie dentro e in termini di proporzioni, con elementi che la accomuneranno alla versione aggiornata di quest’ultima.

Ma auto a parte, il numero uno di Volkswagen si è soffermato anche sulla volontà di migliorare il sistema produttivo dell’azienda e di limitare gli sprechi. L’obiettivo è adottare una strategia basata sul realizzare una fabbrica per ogni modello, ragionando per piattaforme, producendo nello stesso stabilimento prodotti il più possibile simili, con tutti i vantaggi del caso.

La guida autonoma, l’altro obiettivo di VW

L’obiettivo è fornire funzioni per i veicoli dei marchi del Gruppo Volkswagen che permettano ai conducenti di togliere concretamente le mani dal volante, a volte.

Con queste parole la Casa automobilistica di Wolfsburg fa cenno non tanto alla guida autonoma vera e propria, quella universalmente riconosciuta come di livello 5, che permettono alle auto che la supportano di muoversi autonomamente dappertutto e in ogni situazione. Qui si fa cenno invece ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2, in cui il conducente ottiene il supporto del veicolo, e al livello 3, dove il veicolo può assumere il controllo durante la guida in autostrada.

È una questione di Cariad, la divisione informatica cui Volkswagen delega tali argomenti, azienda che prevede inoltre di collaborare con Horizon Robotics per portare avanti lo sviluppo della guida automatizzata (livello 4) nel mercato cinese ma su base regionale. Significativa in tali termini anche la partnership con Qualcomm, nome che ormai sempre più spesso è associato anche al mondo dell’auto, considerando ormai l’abbondante dose di tecnologia che necessitano i veicoli moderni.

Tutto questo è in direzione dello sviluppo della guida autonoma in senso lato (le differenze dei 5 livelli li trovate in questa pagina di VW), una questione che la Casa dichiara fondamentale oggi come oggi.

Soprattutto nello sviluppo delle tecnologie future, contano la velocità e il focus. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti le funzioni più avanzate il prima possibile e programmarne lo sviluppo nel modo più conveniente ha dichiarato Oliver Blume, CEO di Volkswagen AG.

In ogni caso, ne sapremo di più presto perché le prime funzioni di guida autonoma verranno implementate già a partire dal prossimo anno.

In copertina la prima sedan Volkswagen ID. AERO

Forse ti sei perso: Volkswagen ID.Buzz arriva in Italia: il prezzo è alto, ma è già sold out