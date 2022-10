La Commissione Europea ha adottato una proposta legislativa tendente a trasformare in un vero e proprio standard il bonifico istantaneo. Grazie all’emendamento proposto tutti i cittadini e le imprese titolari di un conto bancario nell’UE e nei Paesi che compongono lo Spazio Economico Europeo (SEE) avranno l’opportunità di dare vita a pagamenti istantanei in euro convenienti, sicuri e in grado di non incontrare ostacoli in tutto il territorio interessato.

Se è vero che il bonifico istantaneo già è in vigore, occorre anche sottolineare come al tempo stesso sia uno strumento non molto utilizzato. Ancora all’inizio dell’anno appena il 10,97% delle transazioni tra IBAN all’interno dell’Unione Europea prevedeva il suo impiego. Il dato è stato diffuso dal Consiglio Europeo per i Pagamenti (European Payment Council – EPC) e fa riferimento agli ultimi quattro mesi del 2021.

A fungere da principale ostacolo in tal senso è la scarsa convenienza, in quanto quelli istantanei costano quasi sempre più dei bonifici ordinari. Il primo aspetto su cui intende agire la Commissione è proprio quello del costo, che vedrà un allineamento tra i due dati considerato decisivo per facilitarne l’adozione.

La proposta della Commissione sul bonifico istantaneo

I bonifici istantanei sono uno strumento finanziario estremamente utile. Grazie ad essi le persone sono in grado di trasferire il proprio denaro in ogni momento della giornata in un arco temporale intorno ai dieci secondi. La loro velocità è quindi è molto più elevata rispetto ai bonifici tradizionali, i quali possono essere ricevuti dai fornitori di servizi di pagamento soltanto nel corso dell’orario lavorativo, oltre ad arrivare sul conto del beneficiario al minimo entro il giorno lavorativo successivo, con una tempistica che in alcuni casi raggiunge i tre giorni.

Come è facilmente intuibile, i pagamenti istantanei rappresentano un vantaggio per i consumatori, soprattutto quando si tratta di effettuare il pagamento delle bollette o si deve effettuare un pagamento collegato ad un’urgenza di carattere sanitario. Per le imprese possono invece comportare un miglioramento significativo dei flussi di cassa e comportare risparmi in termini di costi.

C’è poi un altro aspetto che ne consiglia l’impiego: sono in grado di liberare una imponente massa di denaro generalmente bloccato nel transito all’interno del sistema finanziario, il cosiddetto “fluttuante di pagamento”. Una quantità di denaro la quale può arrivare a 200 miliardi di euro in un arco giornaliero e che potrebbe invece essere utilizzato prima per il consumo o gli investimenti.