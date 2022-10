State cercando un’idea regalo per le imminenti festività natalizie, ma il vostro budget non è particolarmente ricco, TomTop ha quello che fa al caso vostro. Si tratta delle cuffie true wireless A6S, dotate di connettività Bluetooth 5.0 e controlli touch, disponibili in cinque diverse colorazioni così da risultare adeguate a tutti.

Un’offerta irripetibile

Il numero cinque non è casuale, visto che l’offerta di TomTop è proprio legata a questo numero. Potete infatti acquistare cinque cuffie, con qualsiasi combinazione di colori, una per colore, tutte uguali o 1-2 colori, e ne pagherete solamente due. In questo modo spendendo meno di 28 euro vi porterete a casa cinque cuffie, perfette come “pensierini” per amici e conoscenti.

Dal punto di vista tecnico le cuffie A6S non sono niente male, a partire dal supporto allo standard Bluetooth 5.0 che garantisce una copertura fino a 10 metri e influisce in maniera positiva anche sull’autonomia. Gli auricolari sono dotati di batteria al litio da 40 mAh che garantisce fino a 4 ore di autonomia con una singola carica.

Nella custodia è inoltre presente una batteria da 280 mAh che garantisce almeno tre ricariche complete per ogni auricolare, con una autonomia complessiva che può tranquillamente raggiungere le 12 ore. La batteria si ricarica attraverso il connettore microUSB posto sulla parte posteriore, con il cavetto presente nella confezione di vendita, che include anche due paia di gommini di ricambio e il manuale utente.

Ottime anche per lo sport queste A6S, vista la certificazione IPX4 che ne garantisce la resistenza a sudore e schizzi d’acqua. Possono quindi diventare delle ottime compagne di allenamento, con i controlli touch che semplificheranno la riproduzione musicale ma anche la gestione delle telefonate durante lo sport.

Cinque le colorazioni tra cui scegliere: nero, bianco, celeste, rosa e verde, con tonalità pastello davvero ben realizzate. Presente anche la tecnologia di riduzione del rumore in chiamata, per parlare in alta definizione con gli interlocutori al telefono.

Potete acquistare le cuffie A6S su TomTop al prezzo di 13,87 euro, ma se ne acquistate 5 ne pagherete solo due, per un totale di 27,74 euro, pari a 5,55 euro a cuffia, davvero un’occasione imperdibile. Il prezzo include le spese di spedizione, l’IVA e gli eventuali dazi doganali all’arrivo della merce nel nostro Paese.

Informazione Pubblicitaria