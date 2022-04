Dopo anni di indiscrezioni la società dietro a Snapchat ha ufficialmente rivelato il suo primo drone per selfie. Il dispositivo tascabile di Snap si chiama Pixy e decolla dal palmo della mano per catturare in autonomia foto e video senza bisogno di un controller e condividere gli scatti in SnapChat.

Snap lancia Pixy, il mini drone che scatta selfie per Snapchat

Tramite un pratico selettore rotante l’utente può scegliere uno dei quattro programmi di volo preimpostati per permettere al drone di fluttuare, orbitare o seguire l’utente. Una volta terminate le catture, Pixy può atterrare sul palmo della mano.

Gli scatti e le riprese catturati dal drone possono essere trasferiti in modalità wireless nei Ricordi di Snapchat, con la possibilità di applicare effetti, filtri e audio prima di condividerli.

Il prodotto ha una forma rettangolare di colore giallo e un aspetto da giocattolo. I rotori sono protetti essendo posizionati all’interno del corpo del drone. Visto il peso ridotto l’autonomia è di 5 – 8 brevi voli, tuttavia è prevista la possibilità di acquistare un kit con due batterie aggiuntive.

Pixy potrebbe diventare un’utile aggiunta agli strumenti per i creatori di Snapchat, in modo simile agli esclusivi occhiavi AR dell’azienda.

Il drone Pixy di Snap è attualmente disponibile fino a esaurimento scorte solo in Francia e negli Stati Uniti al prezzo di 230 dollari. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

