Sì, Meta, nel senso di metaverso ma non solo, perché l’accenno è diretto al colosso di Zuckerberg sotto al quale si trovano Facebook, Instagram e compagnia. E queste nuove cuffie true wireless di casa Anker e denominate Soundcore VR P10, sono di fatto le prime a essere certificate “Made for Meta”, cioè pensate apposta per integrarsi con visori quali Meta Quest 2.

A vederle, non si differenziano poi molto dalle classiche cuffie TWS in-ear con asticella al corredo, se non fosse per quei richiami rosati che tradiscono un po’ l’ascendente al gaming che certo le contraddistingue. Anker le ha annunciate qualche giorno fa, a un paio di settimane di distanza dal lancio di un proiettore portatile e di altri prodotti, cuffie comprese. In attesa di un’eventuale disponibilità italiana, che ad oggi manca, scopriamo che possono fare.

Caratteristiche e peculiarità delle Soundcore VR P10

Siamo entusiasti di presentare le VR P10 come il primo prodotto audio a essere certificato “Made for Meta. Le nostre nuove cuffie a bassa latenza sono l’accessorio perfetto per giocare e usare Meta Quest 2.

Le ha introdotte con queste parole Steven Yang, fondatore e CEO di Anker Innovations. Soundcore VR P10 sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear create appositamente per i videogiocatori. Fra le chicche, ad esempio, c’è il dongle USB C incluso che, quando necessario, permette di connetterle utilizzando una connessione wireless a 2,4 GHz, sistema che permette di beneficiare della funzione LightningSync di Soundcore e di garantire una latenza particolarmente ridotta, fino a 30 ms. L’utilizzo del dongle wireless assicura che i segnali audio siano allineati con ciò che l’utente vede sul visore VR Meta Quest 2 tiene a sottolineare Anker.

Questione specifiche tecniche, queste cuffie sono dotate di altoparlanti dinamici da 11 mm con tecnologia BassUp, di 4 microfoni beamforming che permettono di ridurre il rumore ambientale prediligendo nel contempo la voce dell’utente. Offrono poi fino a 6 ore di autonomia con riproduzione musicale continuativa, che diventano 24 sfruttando la custodia di trasporto come sistema di ricarica, dotata di una batteria da 570 mAh.

Le Soundcore VR P10, oltre alla resistenza agli schizzi d’acqua (sono certificate IPX4) supportando il Bluetooth 5.2, si possono connettere a più dispositivi in contemporanea, grazie al multi-point. Se ciò non bastasse, supportano pure le connessioni in contemporanea a diversi dispositivi tramite i dongle wireless di cui sopra, che danno la possibilità all’utente di connetterle a diverse console e dispositivi, fino a un massimo di quattro, questione gestibile direttamente dall’app companion di Soundcore per Android e iPhone.

Disponibilità e prezzi delle Soundcore VR P10

Anker le ha presentate qualche giorno fa, ma per ora solo per il mercato statunitense, dove sono già in vendita al prezzo di 99,99 dollari. Nel caso in cui dovessero arrivare anche da noi, vi aggiorneremo di conseguenza.

