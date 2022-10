Ubuntu 22.10 Desktop, l’ultima versione della popolare distribuzione Linux, è stata finalmente rilasciata in versione stabile. Le novità includono Gnome 43, un’app Steam migliorata e il supporto RISC-V.

Kinetic Kudu non è una versione LTS, quindi ottiene supporto per nove mesi, dopodiché è consigliato passare alla versione successiva, tuttavia la principale novità è Gnome 43.

Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu è finalmente disponibile in versione stabile

Il nuovo ambiente desktop introduce vari miglioramenti che includono impostazioni rapide per il Wi-Fi, la modalità scura, le modalità energetiche e il passaggio tra diverse reti e dispositivi audio.

Anche il file manager Nautilus è stato completamente rinnovato, inoltre sono state migliorate le prestazioni complessive del sistema che ora include la decompressione multi-thread per migliorare le prestazioni dello snap desktop multi-core, in più è stato introdotto il supporto per le ultime architetture dei processori di Intel e AMD.

Poiché Linux gaming sta crescendo di popolarità, in particolare dal lancio di Steam Deck, ora lo snap di Steam viene fornito con l’ultima versione di Mesa, una libreria grafica open source che raggruppa OpenGL, OpenCL, Vulkan e altro in un unico pacchetto.

Ubuntu 22.10 introduce anche varie ottimizzazioni per i dispositivi Raspberry Pi e un supporto migliorato per i processori RISC-V.

Infine, la nuova versione di Ubuntu introduce anche aggiornamenti del compilatore per Rust, Go e altri linguaggi di programmazione e crea i presupposti per una nuova generazione di IoT facile da usare e altamente sicuro.

Ubuntu 22.10 è installabile su sistemi con architettura x86, Arm o RISC-V compatibili a partire da oggi. Per maggiori informazioni e il download potete visitare il sito Web ufficiale.

