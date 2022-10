La promozione Tech Weeks di eBay è in corso da poco più di una settimana e prevede sconti fino al 60% sull’elettronica, con offerte che toccano il nuovissimo iPhone 14, ma anche altri smartphone, tablet, computer e non solo. Dal momento che la promozione in discorso non è poi così lontana dalla conclusione (23 ottobre), è giunto il momento di riepilogare gli sconti più interessanti ancora disponibili.

Prima di entrare nel merito di queste offerte, vi ricordiamo che in questa sede verranno prese in esame quelle relative ad una più ampia varietà di prodotti tecnologici, pertanto ci sarà una cernita maggiore per quanto riguarda ad esempio gli smartphone Android. Se però siete alla ricerca proprio di smartphone del robottino verde oppure di smart TV, vi rimandiamo ai nostri articoli dedicati rispettivamente su TuttoAndroid.net e Tutto.TV.

Offerte Tech Weeks di eBay (fino al 23 ottobre 2022)

Partiamo con il dire che tutti i prodotti in sconto si trovano in Italia, mettono a disposizione un’opzione di spedizione gratuita, sono venduti da venditori con feedback positivi molto elevati (trovate maggiori dettagli nella pagina di ciascun prodotto) e dispongono tutti della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e alcuni anche del Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Al fine di renderne la consultazione più agevole e facilitarvi il reperimento di quelle di vostro interesse, tutte le offerte verranno di seguito presentate suddivise per categoria.

iPhone e smartphone Android

Wearable

Tablet e computer

Altri prodotti

Molti dei prodotti elencati sono disponibili anche in altre colorazioni e tagli di memoria. Per queste e tutte le altre offerte della promozione di eBay potete fare riferimento al link sottostante:

