In contemporanea al rilascio delle specifiche USB4 v2 da parte dell’USB Implementers Forum, in queste ore, Intel ha effettuato la dimostrazione di un primo prototipo della nuova generazione di Thunderbolt in grado di garantire 80 Gbps di ampiezza di banda in entrambee le direzioni e fino a 120 Gb per usi intensivi video, con un miglioramento fino a tre volte le tecnologie attuali. Si tratta, quindi, di un importantissimo salto in avanti generazione con cui Intel punta a guidare il progresso del settore. Ecco i dettagli completi:

Intel presenta la nuova generazione di Thunderbolt: prestazioni da record

La nuova generazione di Thunderbolt promette fino a tre volte la capacità di Thunderbolt 4 con l’obiettivo di rendere più efficace la creazione di contenuti, il gaming e tutte le altre attività che richiedono un’ampiezza di banda consistente. Oltre a poter contare sul pieno supporto all’ultima versione di USB4, la nuova generazione di Thunderbolt garantisce il doppio dell’ampiezza di banda totale rispetto a Thunderbolt 4, arrivando fino a 80 Gbps. Per usi intensivi video, invece, il miglioramento è pari ad un massimo di tre volte, fino a 120 Gbps.

Da segnalare anche il supporto al nuovo DisplayPort 2.1 e un raddoppio della velocità effettiva di trasferimento dati PCI Express che garantirà maggiore velocità per lo storage e per quanto riguarda l’utilizzo di schede grafiche esterne. Non manca, naturalmente, una piena compatibilità con le versioni precedenti di Thunderbolt, USB e DispalyPort. Bisogna aggiungere, inoltre, che Intel ha anticipato la volontà di presentare nuove caratteristiche e funzionalità per la prossima generazione di Thunderbolt nel corso del 2023.

La presentazione avvenuta in queste ore, quindi, è da considerarsi soltanto come una “preview” di quello che sarà il prossimo salto generazionale su cui l’azienda è al lavoro per quanto riguarda le soluzioni di trasferimento dati. Nei prossimi mesi, quindi, Intel tornerà a parlare della nuova Thunderbolt, fornendo informazioni ancora più dettagliate in merito alle reali capacità della nuova generazione. Non ci resta che attendere i nuovi aggiornamenti dall’azienda.

Sulla questione, Jason Ziller, general manager, Client Connectivity Division, Intel, ha aggiunto: “Intel è da sempre leader nel settore della connettività cablata e le porte Thunderbolt sono oggi le più utilizzate nei PC portatili e integrate in tre generazioni di CPU Intel per il segmento. Siamo entusiasti di poter ribadire la nostra leadership con la nuova generazione di Thunderbolt basata sulle specifiche USB4 v2, definite da Intel e altri membri dell’USB Promoter Group”.

