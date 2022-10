Negli ultimi anni le smart TV hanno preso sempre più piede, grazie a tutti i vantaggi che offrono rispetto ad una televisione tradizionale (come per esempio la possibilità di accedere da un unico posto a tutti i servizi in streaming, il controllo della casa intelligente e ancora l’utilizzo degli assistenti vocali), sono diventati la scelta principale di molti consumatori, tanto da soppiantare nella maggior parte delle abitazioni le TV di “vecchia generazione”.

Ora secondo uno studio del gruppo specializzato in analisi di mercato Grand View Research, sembra che il trend non accenni a diminuire mantenendo il mercato ad un CAGR (Compound annual growth rate o tasso composto di crescita annuale per noi italiani) del 10,9% a livello globale, raggiungendo entro il 2030 una valutazione di 451,26 miliardi di dollari.

Il mercato delle smart TV è in continua crescita, 4K/HUD e dimensioni dello schermo sopra i 65 pollici sono i fattori trainanti

Stando all’analisi di Grand View Research, il mercato nel 2021 ha ricevuto la maggior parte degli incassi dalla zona asiatica, con la Cina che da sola ha fatto segnare il 49% delle entrate totali e che, secondo le stime, potrebbe continuare a far registrare risultati simili per i prossimi otto anni. Anche per il segmento di mercato nordamericano si stima una crescita notevole, sembra infatti che possa passare da un valore di 51,3 miliardi di dollari del 2021 a 119,2 miliardi entro il 2027, con un CAGR del 15,09%.

Anche la risoluzione delle smart TV gioca un ruolo fondamentale nelle dinamiche di mercato, se infatti attualmente le TV 4K sembrino avere un CAGR più alto di quelle 8K (circa il 12%), queste ultime cresceranno in termini di varietà e disponibilità, complice la sempre maggior richiesta e conseguente fruizione da parte dei consumatori di contenuti sportivi e di intrattenimento ad alta risoluzione.

Non solo la risoluzione, ma anche la dimensione degli schermi avrà una notevole importanza nel trend di crescita stimato, in controtendenza con quelli che sono i dati relativi al 2020 infatti, entro il 2030 gli schermi con diagonale superiore ai 65 pollici rappresenteranno la categoria con il tasso di crescita maggiore.

Infine Grand View Research rilascia anche qualche interessante dato circa la diffusione dei sistemi operativi su smart TV, nonostante infatti in termini di entrate nel 2021 Android TV abbia battuto le piattaforme concorrenti (webOS, Apple TV e Tizen principalmente) grazie all’accesso al Google Play Store, sembra che entro il 2030 la piattaforma con il tasso di crescita maggiore sarà Roku, grazie alla sua compatibilità con i dispositivi Apple.

Al momento dunque sembra che le smart TV avranno un posto di rilievo nell’intrattenimento domestico per i prossimi anni, sempre che dispositivi VR/AR, proiettori intelligenti e simili non facciano registrare un’improvvisa e anomala crescita nella loro diffusione, andando a modificare gusti e necessità dei consumatori.

