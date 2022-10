Dal Regno Unito arriva una curiosa notizia: Amazon ha deciso di iniziare a vendere assicurazioni per la casa attraverso delle partnership con tre aziende assicuratrici locali, ampliando così ulteriormente la spinta del colosso dell’e-commerce nel settore dei servizi finanziari.

Amazon Insurance Store, questo il nome scelto per il nuovo servizio, mostrerà agli acquirenti le quotazioni per le polizze di alcune compagnie assicurative, come Ageas, Co-op e LV+ General Insurance.

Ovviamente Amazon otterrà una piccola commissione per ciascuna polizza venduta tramite il suo servizio, un po’ come avviene per le varie piattaforme che si occupano di confrontare i prezzi offerti dalle realtà che operano sul mercato.

Come funziona il nuovo servizio di Amazon

Il servizio Amazon Insurance Store è al momento disponibile soltanto per alcuni utenti selezionati nel Regno Unito ma entro la fine del 2022 dovrebbe essere esteso a tutti gli altri.

Alla base della nuova soluzione di Amazon vi è la semplicità: chi desidera stipulare un’assicurazione sulla casa, infatti, può farlo compilando un questionario (dedicato in particolare alle esigenze personali) e il sistema gli mostra un elenco di possibili offerte dei partner del colosso dell’e-commerce, insieme a recensioni e valutazioni fornite da altri clienti.

Una volta che un utente decide con quale azienda vuole effettivamente stipulare la polizza assicurativa, può pagare il relativo prezzo usando il sistema di checkout online di Amazon.

Il colosso dell’e-commerce nel presentare questo nuovo servizio ci ha tenuto a mettere in risalto quanto sia stato perseguito l’obiettivo di rendere la procedura il più semplice possibile e ciò a partire dal questionario iniziale, che contiene soltanto le domande essenziali richieste dagli assicuratori per ricevere un preventivo

Se siete curiosi di saperne di più su tale nuovo servizio, potete trovare il sito ad esso dedicato seguendo questo link.

Restiamo in attesa di scoprire se questo servizio arriverà nel giro di qualche mese anche in Italia.