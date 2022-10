Sono giorni di gran fermento per il settore automobilistico, quelli che ogni anno abbracciano il Salone dell’auto di Parigi, ora in corso, un’occasione per marchi più e meno noti di presentare i loro nuovi veicoli. Fra questi c’è Aiways, un costruttore cinese di auto elettriche, in Italia da quasi un anno ormai e che, proprio oggi presenta sul nostro mercato U6, un SUV coupé a batteria piuttosto particolare, che dovrebbe aggirarsi sui 50.000 euro di listino.

Nei dettagli di Aiways U6

Se non avete mai sentito parlare di Aiways non è poi così strano, perché si tratta di una casa automobilistica cinese piuttosto giovane e presente da noi dallo scorso novembre. Nata da una costola di Volvo (uno dei due fondatori è l’ex capo delle vendite in Cina del marchio) ad oggi conta solo due modelli: U5 (un crossover) e, per l’appunto U6 (un SUV coupé).

La crescita di Aiways ci dà molta fiducia per le prospettive sul mercato italiano: è la conferma della visione innovatrice che abbiamo avuto già dal primo impatto con il brand. La sua crescente popolarità, accompagnata da impressioni e giudizi positivi riscontrati nei riguardi della U5, ci danno tutte le conferme necessarie per continuare a investire su questo brand e sull’arrivo della U6: un SUV Coupé sportivo, elegante e all’avanguardia, in particolare negli aspetti tecnologici, di stile e di sostenibilità.

Chi parla è Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker, nome storico in Italia per l’importazione e vendita di auto che, fra gli altri, si occupa per l’appunto anche di Aiways.

Design

U6 è un’auto elettrica che si presenta con un design piuttosto particolare, ma che rientra appieno nei canoni attuali dei SUV coupé. Si tratta di una “ruote alte” che pensa anche all’aerodinamica, e lo si nota soprattutto dalla linea del tetto che pian piano scende sulla coda, senza tagli netti ma anche senza ridurre lo spazio in altezza di chi siede dietro. In generale l’estetica è moderna e sportiva, con i dettagli dei parafanghi a contrasto e le firme luminose che le donano un tono inconsueto, giovanile, specie dietro.

Tecnologia

Dentro, a parte il minimalismo e la sportività, con vari richiami personalizzabili e in tinta con la carrozzeria a rendere Aiways U6 il più personalizzabile possibile, spicca l’attenzione alla tecnologia, che certo è ad oggi un obbligo. Al centro c’è un display enorme da 14,6″, affiancato a un secondo di dimensioni ridotte a fare da strumentazione, cuore del sistema di infotainment compatibile sia con smartphone Android che con iPhone, e centro di controllo di quasi tutti gli aspetti gestibili dell’auto. Fra le altre cose, non manca un sistema di illuminazione dedicato, la presenza di piattaforme wireless per ricaricare smartphone e altri dispositivi e un sistema di assistenza alla guida che si basa su ben 22 radar e sensori.

Motore e autonomia

Aiways U6 è dotato di un propulsore AI-PT proprietario, che vanta 160 kW di potenza (217 cavalli) e una coppia massima di 315 Nm. Fino a 400 km l’autonomia promessa, grazie a una batteria da 63 kWh che si ricarica dal 20 all’80% in 35 minuti.

Quando arriva? Oggi Aiways e l’importatore di cui sopra hanno annunciato che la presentazione ufficiale di U6 alla stampa italiana è prevista per la fine del 2022. Discorso prezzi, la Casa non annunciato ancora nulla, ma possiamo ipotizzare cifre di partenza superiori ai 43.500 euro del listino della sodale U5.

Maggiori informazioni arriveranno quindi fra qualche settimana, ma per ulteriori dettagli o per restare aggiornati potete visitare il sito web ufficiale di Aiways.

Forse ti sei perso: Svelata a Parigi Avenger, la prima Jeep elettrica che pensiona Renegade