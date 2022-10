Apple ha già aggiornato il suo portafoglio prodotti nelle scorse settimane ma pare che il colosso di Cupertino abbia altre novità da lanciare nei prossimi giorni, a partire da un paio di iPad Pro con processore M2.

Ne è certo Mark Gurman di Bloomberg, a dire del quale nel giro di qualche giorno dovrebbero essere annunciati due modelli di iPad Pro, uno con display da 11 pollici e l’altro con display da 12,9 pollici (con nomi in codice J617 e J620).

Entrambi i tablet dovrebbero poter contare su un processore M2, CPU che garantirà agli utenti un notevole miglioramento in termini di prestazioni (+20% di velocità rispetto a M1).

Per quanto riguarda il design, invece, non dovrebbero esserci grandi novità rispetto al modello di precedente generazione.

Sempre nei prossimi giorni potrebbe essere presentato anche un iPad economico, device che dovrebbe essere dotato di una porta USB Type-C, del supporto alla connettività 5G e del processore Apple A14.

Dal punto di vista software Apple dovrebbe a breve rilasciare iPadOS 16.1 e ciò dovrebbe avvenire intorno al 24 ottobre.

Per i nuovi Mac, invece, ci sarà da attendere il prossimo anno.

Una nuova dock per iPad

Tra i progetti del colosso di Cupertino pare vi siano anche nuovi modi per rendere iPad più centrale all’interno delle case: l’idea sarebbe quella di proporre agli utenti degli appositi accessori che facciano divenire il tablet più funzionale.

E così, prendendo spunto da Google, uno degli accessori pensati da Apple potrebbe essere una dock che sia in grado di trasformare iPad in una sorta di smart display.

Gli utenti potrebbero così avere un modo più piacevole per riporre il tablet quando non lo usano e, al tempo stesso, disporre di un vero e proprio hub per la gestione dei dispositivi smart home.

Questo accessorio potrebbe essere lanciato dal colosso di Cupertino nel corso del prossimo anno. Staremo a vedere.