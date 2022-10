La scorsa settimana il team di WhatsApp ha rilasciato per alcuni utenti la nuova versione 2.2240.1.0 beta dell’app nativa di Windows che visualizza una barra laterale e permette agli utenti di rispondere agli aggiornamenti di stato.

WhatsApp beta per Windows ottiene una barra laterale e la risposta allo stato

Molti utenti di questa versione di WhatsApp hanno notato una nuova barra laterale dopo averla aggiornata tramite Microsoft Store e appare molto simile a quella presente nell’app Mac Catalyst.

La nuova barra laterale consente agli utenti di raggiungere più facilmente gli aggiornamenti di stato, le impostazioni e il proprio profilo.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti di stato non è ancora possibile crearne uno nuovo in questa versione dell’app, ma l’opzione non dovrebbe tardare ad arrivare poiché è stata implementata sulle altre piattaforme.

Questo aggiornamento è stato distribuito ad alcuni beta tester la scorsa settimana e dovrebbe essere in rilascio per tutti a partire da oggi.

Queste funzionalità sono disponibili dopo aver installato tramite Microsoft Store la versione più aggiornata di WhatsApp beta per Windows.

