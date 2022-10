Oggi Corsair ha presentato la sua nuova unità di archiviazione esterna ultrasottile. Corsair SSD EX100U è disponibile in un formato tascabile con capacità che vanno da 500 GB fino a 4 TB.

L’unità Corsair SSD EX100U utilizza la connessione USB Type-C Gen2 x2 che consente alla periferica di raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps, con una lettura sequenziale fino a 1.600 MB/sec e una scrittura sequenziale fino a 1.500 MB/sec.

CORSAIR presenta l’unità SSD EX100U

Il prodotto trova quindi applicazione in ambiti come l’editing intensivo di video e foto o il gaming con i titoli di ultima generazione.

Il profilo super sottile e l’ingombro inferiore a una carta di credito consentono all’unità EX100U di essere trasportata con la massima praticità per l’utilizzo su sistemi dotati di porta USB Type-C come PC, Mac o console.

L’unità viene fornita con una dotazione di cavi che include USB Type-C a Type-C e Type-C a Type-A per consentire all’utente di poterla collegare con tutti i dispositivi più moderni, inoltre la porta USB Type-C dell’unità è protetta da un pratico cappuccio.

Disponibilità e prezzi dell’unità Corsair SSD EX100U

L’unità di archiviazione portatile CORSAIR SSD EX100U è disponibile nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati al prezzo di 139,99 euro per il modello da 1 TB, al prezzo di 249,99 euro per il modello da 2 TB e al prezzo di 619,99 euro per il modello da 4 TB. Il prodotto è inoltre acquistabile su Amazon.

