In attesa di scoprire le date del Black Friday, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di shopping, Amazon aiuta gli utenti a ingannare l’attesa con le Offerte Esclusive Prime, un nuovo evento che da molti è già stato ribattezzato con l’appellativo di “Prime Day d’autunno”.

Tra le decine di migliaia di prodotti in promozione vogliamo segnalarvi uno dei migliori aspirapolvere robot in circolazione, soprattutto grazie a un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Parliamo di ECOVACS DEEBOT T10+, di cui vi abbiamo portato la recensione su queste pagine e che potete osservare in azione nel video sottostante.

ECOVACS DEEBOT T10+, ottimo in tutto

Seguendo uno dei trend più diffusi del mercato, anche ECOVACS DEEBOT T10+ è un robot aspirapolvere dotato di base per la raccolta automatica dello sporco. La stazione è dotata di un aspiratore con una potenza di 21 Kpa che permette di convogliare tutto lo sporco raccolto in un sacchetto dalla capacità di 3,2 litri, sufficiente a contenere lo sporco di due mesi.

In questo modo si riducono al minimo anche gli interventi di manutenzione da parte dell’utente, che avrà così maggior tempo da dedicare alle proprie passioni. A differenza dei tanti competitor che utilizzano “solo” un sistema laser per la navigazione, ECOVACS DEEBOT T10+ dispone anche di una telecamera frontale che, grazie all’intelligenza artificiale, permette di riconoscere gli oggetti (fino a 18 diversi tipi) e di evitarli. In questo modo anche oggetti come ciabatte, cavi, capi di abbigliamento o giornali non impediranno al robot di completare il proprio lavoro.

Questo robot però non si limita a raccogliere lo sporco ma, utilizzando un sistema oscillante, elimina anche le macchie di sporco secco dal pavimento, sfruttando un serbatoio dell’acqua controllato elettronicamente. E mentre sta lavando il pavimento il robot eviterà accuratamente i tappeti per evitare di bagnarli e rovinarli. In modalità aspirazione invece andrà a incrementare la potenza per raccogliere anche il più piccolo granello di polvere, lasciando il tappeto pulito.

Avete una casa su più livelli? Nessun problema visto che ECOVACS DEEBOT T10+ è in grado di realizzare la mappa in 3D di 4 diversi piani, coprendo le esigenze delle abitazioni più grandi. Va inoltre detto che il robot può essere controllato, oltre che tramite la companion app da installare sullo smartphone, anche attraverso l’assistente vocale YIKO che permette di avere un controllo molto preciso sulle operazioni da svolgere.

Pensate che le funzioni di questo robot siano già finite? Assolutamente no, dobbiamo ricordarvi la possibilità di installare un deodorante per ambienti, da acquistare separatamente, per lasciare una scia di profumo dopo le pulizie, o la funzione della telecamera di navigazione che può essere utilizzata per monitorare quello che succede in casa, anche con poca luce, e per parlare con chi è in casa.

Ecco dunque perché ECOVACS DEEBOT T10+ è una delle migliori soluzioni presenti sul mercato, ancora di più in occasione della promozione Amazon. L’11 e 12 ottobre potrete acquistarlo, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 699 euro invece di 899 euro. Se non volete attendere potete avere fin da subito lo stesso prezzo sfruttando il coupon da 100 euro presente nella pagina e applicando il codice t10plus100 che vi permette di risparmiare altri 100 euro.

Acquista ECOVACS DEEBOT T10+ su Amazon

Informazione Pubblicitaria