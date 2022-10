A distanza di quasi un anno dalla sua presentazione ufficiale, per Huawei Watch D è finalmente arrivato il momento di fare il suo esordio anche in Europa: la prossima settimana questo interessante smartwatch del colosso cinese sbarcherà anche nel Vecchio Continente.

Ricordiamo che si tratta di un orologio registrato in Cina come dispositivo medico di classe II dalla FDA, in quanto è in grado di rilevare vari parametri vitali dell’utente.

Dotato di un display AMOLED da 1,64 pollici con risoluzione 456 x 280 pixel, Huawei Watch D presenta una scocca in alluminio (con dimensioni di 51 x 38 x 13,6 mm e un peso di 40,9 grammi) resistente all’acqua e alla polvere (con certificazione IP68) e può contare su una batteria che dovrebbe essere in grado di garantire fino a 7 giorni di utilizzo.

Tra le altre caratteristiche di Huawei Watch D troviamo accelerometro, giroscopio, sensore per la temperatura, sensore ambientale, cardiofrequenzimetro Huawei TruSeen 5.0+, sensore per il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue, sensore per il monitoraggio della qualità del sonno TruSleep 2.0, sensore per lo stress Huawei TruRelax, il supporto alla connettività Bluetooth 5.1, NFC e GPS.

Dal punto di vista software, oltre che sul supporto a 70 modalità sportive, lo smartwatch di Huawei può contare sulla possibilità di rilevare le aritmie cardiache e di misurare la pressione arteriosa.

Huawei Watch D è in arrivo anche in Italia

In occasione di IFA 2022 dello scorso mese Huawei ha reso noto che lo smartwatch sarebbe presto arrivato in Europa ma ora abbiamo una data precisa: l’esordio sul mercato in Germania è fissato per mercoledì 12 ottobre 2022.

Sul sito tedesco di Huawei è già stata pubblicata una pagina dedicata allo smartwatch con un conto alla rovescia (la trovate seguendo questo link).

Stando alle indiscrezioni, anche in Italia lo smartwatch dovrebbe arrivare a breve e il prezzo dovrebbe essere 399 euro. Staremo a vedere.

