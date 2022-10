Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 22.21.0.70.

Le novità della versione 22.21.0.70 di WhatsApp Beta per iOS

Con questa nuova versione beta dell’applicazione iOS arriva una funzionalità che nelle scorse ore è sbarcata anche nella release dedicata ai dispositivi basati su Android: ci riferiamo alla possibilità di creare e condividere dei sondaggi con amici e familiare nelle conversazioni di gruppo.

Al momento tale funzionalità è stata messa a disposizione soltanto di una ristretta cerchia di utenti beta e i seguenti screenshot ci offrono un’anteprima della sua interfaccia:

Nel momento in cui la funzione diventa disponibile per un determinato account, l’utente inizia a visualizzare un apposito tasto nella scheda delle azioni della chat, attraverso il quale sarà possibile assegnare un titolo e fino a 12 opzioni a un sondaggio, che potrà poi essere visualizzato da tutti i partecipanti alla conversazione di gruppo che usano l’ultima versione disponibile dell’app.

Dopo che un sondaggio è stato condiviso all’interno di un gruppo, i suoi partecipanti possono votare scegliendo anche diverse opzioni e sarà possibile visualizzare chi ha votato toccando “visualizza voti”.

Al momento non si hanno informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come aggiornare l’applicazione e iscriversi al programma beta

Il programma beta di WhatsApp per iOS tramite TestFlight è al completo ormai da tanto tempo e, quindi, al momento per gli utenti interessati non è possibile iscriversi e soltanto chi è già registrato può provare le versioni beta dell’applicazione (è possibile trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

A tutti gli altri utenti non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e affidarsi alla versione stabile dell’app, che può essere scaricata dall’App Store attraverso questo link.

