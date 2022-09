Nei mesi scorsi Sony ha annunciato PlayStation Stars, il nuovo programma pensato dal colosso nipponico per premiare la fedeltà dei suoi utenti.

PlayStation Stars è stato descritto dal team di Sony come un nuovo programma fedeltà pensato per celebrare i giocatori e il loro percorso di gaming e nelle scorse ore è arrivato il momento dell’esordio ufficiale: il programma è da ieri disponibile in Asia.

PlayStation Stars sta arrivando anche in Europa

Ma nei prossimi giorni PlayStation Stars raggiungerà anche le altre regioni: mercoledì 5 ottobre 2022 arriverà nel Sud America e nel Nord America mentre giovedì 13 ottobre 2022 sbarcherà in Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Nel lanciare questo programma il team di Sony ci tiene a precisare che è stato pensato per celebrare i risultati dei giocatori con campagne divertenti e la possibilità di guadagnare premi, come punti e oggetti da collezione digitali. Sony, inoltre, promette che PlayStation Stars continuerà ad evolvere, arricchendosi di nuove funzionalità e ricompense e di ulteriori vantaggi.

Per accedere al nuovo programma fedeltà gli utenti potranno fare affidamento sull’app PlayStation (disponibile sia per iOS che per Android) o sul sito ufficiale (che trovate seguendo questo link): il servizio è gratuito ma richiede la disponibilità di un account PlayStation Network e l’accettazione dei termini di servizio.

Con PlayStation Stars gli utenti guadagnano premi completando una serie di campagne e attività, da quelle generiche (come giocare a qualsiasi titolo nell’arco del mese per ricevere un premio) a quelle più specifiche (come guadagnare determinati trofei).

I premi disponibili

Sono due i tipi di premio disponibili, i punti fedeltà e gli oggetti da collezione digitali.

I punti fedeltà possono essere riscattati sia da un apposito catalogo (che include prodotti esclusivi, oggetti da collezione digitali e fondi PSN) che nel PlayStation Store.

Gli oggetti da collezione digitali sono invece rappresentazioni digitali di cose che piacciono ai fan di PlayStation, come ad esempio le figurine di personaggi amati e iconici. Alcuni di tali premi saranno molto rari ma il produttore precisa che non potranno essere venduti a terzi.

Per ulteriori informazioni su PlayStation Stars vi rimandiamo al sito ufficiale.