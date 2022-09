Nell’acquisto di un nuovo computer, soprattutto se si tratta di un fisso, spesso ci si dimentica di mettere in conto il costo dei software da installare. Anche se qualcuno utilizza soluzioni poco ortodosse, esponendosi peraltro a rischi di sicurezza e di furto delle proprie informazioni, la scelta migliore è quella di acquistare software originale, che assicura aggiornamenti costanti e un supporto da parte del produttore.

Non è però necessario svenarsi per acquistare una licenza di Windows o, visto che in questi anni cresce molto il lavoro da casa, di Office, visto che ci sono soluzioni che permettono di risparmiare moltissimo. MMORC, ad esempio, è una delle più interessanti perché consente di portarsi a casa le chiavi di attivazione dei principali software a un prezzo che rappresenta solo una piccola frazione di quello originale.

In questo periodo poi lo store online ha avviato una campagna promozionale che permette di risparmiare fino al 64% rispetto ai prezzi standard, già nettamente inferiori rispetto a quelli di listino. Utilizzando il coupon TOC64 potrete quindi ottenere i prezzi indicati qui sotto, relativi ad alcuni diffusissimi software Microsoft:

Se quello che state cercando non è contenuto in questa lista, niente paura visto che con il codice TOC58 avrete uno sconto pari al 58% così da raggiungere i prezzi segnalati a fianco di ciascun prodotto.

Per tutti gli altri prodotti in promozione invece vale il codice TOC47 che riduce il prezzo finale del 47%. In questa lista trovate una grande quantità di licenze di Windows e Office, anche per Mac.

L’offerta di MMORC non si limita però alle licenze di Windows 10, Windows 11 o alle varie versioni di Office, ma offre anche una vasta selezione di software antivirus, ormai indispensabili per operare in sicurezza una volta connessi alla Rete. Ecco dunque una corposa selezione di software che non dovrebbero mancare nel vostro computer.

A differenza di altri store online, che vi costringono ad attendere una mail di conferma con i codici acquistati, MMORC vi permette di ottenerli immediatamente dopo il pagamento accedendo a questa pagina speciale. E per qualsiasi problema ricordate che potete contattare l’assistenza tecnica che risponde a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria