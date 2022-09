Samsung Display e Intel stanno collaborando a un nuovo tipo di computer, definito dai due colossi della tecnologia “PC scorrevole” e in occasione del keynote di Intel Innovation è stato mostrato un primo prototipo di tale progetto.

In particolare, a mostrare il prototipo in questione, ossia un display per PC che si trasforma in un tablet da 17 pollici, è stato JS Choi, CEO di Samsung Display.

“Stiamo annunciando il primo display scorrevole da 17 pollici per PC al mondo”, ha affermato Choi, aggiungendo che “Questo dispositivo soddisferà le diverse esigenze per uno schermo più grande e la portabilità”.

Intel e Samsung scommettono sui PC scorrevoli

A quanto pare, Samsung Display ha scelto di implementare una tecnologia scorrevole (piuttosto che pieghevole) per i suoi display flessibili per PC e Choi ha lasciato intendere che al momento le altre soluzioni basate su schermi pieghevoli sono state accantonate.

Ricordiamo che Intel sta sperimentando ormai da diversi anni nuovi form factor per i PC e inizialmente il colosso statunitense aveva deciso di puntare su dispositivi dotati di doppio schermo e di display pieghevoli, ciò almeno fino a quando Microsoft ha messo da parte i progetti per Windows 10X sui device pieghevoli.

Del resto, per sfruttare le potenzialità di questo tipo di form factor è di fondamentale importanza potere disporre di software e applicazioni appositamente sviluppati con funzionalità dedicate.

Tornando al prototipo che Samsung Display e Intel hanno mostrato nelle scorse ore, si tratta di un dispositivo che trasforma essenzialmente un tablet da 13 pollici in un monitor da 17 pollici con un pannello flessibile e un meccanismo di scorrimento.

Intel ha anche mostrato il suo nuovo software Unison in funzione su questo display (soluzione che mira a collegare i PC e gli smartphone) ma al momento nessuna delle due aziende ha fornito dettagli sulla possibilità che questo dispositivo arrivi effettivamente sul mercato. Staremo a vedere.